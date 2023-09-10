N-TV: Германия заявила в НАТО о своей готовности возглавить военно-морской штаб на Балтийском море

Балтийское море — настолько сложный водоём, что даже в мирное время там необходимо лучше следить за тем, кто и что делает, подчеркнул генеральный инспектор ВМС Германии вице-адмирал Ян Кристиан Каак. Кроме того, это важный путь снабжения для ряда стран НАТО. Поэтому Германия направила альянсу письмо, в котором уведомила НАТО о готовности взять на себя руководство военно-морским штабом союзных сил на Балтийском море, сообщает телеканал N-TV.

Германия уведомила НАТО о своей способности возглавить военно-морские силы в региональном морском штабе на Балтийском море, передаёт немецкий телеканал N-TV. Назначенный для этой цели штаб уже руководит крупными учениями «Северные берега» (Nothern Coasts), которые начнутся на следующей неделе, сообщил в Берлине генеральный инспектор ВМС Германии вице-адмирал Ян Кристиан Каак.

«В настоящее время имеется письмо генерального инспектора у заместителя верховного главнокомандующего союзными войсками в Европе, в котором указывается, что мы можем предоставить возможности для создания регионального штаба на Балтийском море», — заявил Каак.

После начала российской спецоперации на Украине альянс увеличил присутствие своих войск на восточном фланге и в Прибалтике. Благодаря Калининграду Россия занимает значимую позицию на Балтийском море, которое является важной линией снабжения для ряда стран НАТО. Кроме того, через него осуществляются поставки энергоносителей и проходят линии телекоммуникаций.

«Балтийское море — настолько сложный водоём, с такими узкими местами, с таким количеством прибрежных государств, что даже в мирное время здесь необходимо наращивать экспертизу, координировать, кто что делает», — подчеркнул инспектор ВМС Германии.

В мирное время это должно быть одной из основных задач предполагаемого штаба НАТО. Кроме того, из ситуации мирного времени необходимо перейти к развитию командования и управления более крупными военно-морскими соединениями на Балтике. Специалисты ВМФ для решения этой задачи базируются в Ростоке.

В учениях «Северное побережье» в течение двух недель примут участие более 3 тыс. военнослужащих из 14 стран, включая не только страны, имеющие выход к Балтийскому морю, но и Италию, Францию, Канаду и США, сообщает немецкий телеканал N-TV.