SVT: «в постоянном конфликте» — шведские военные учатся отражать кибератаки со стороны России

Россия и другие государства изучают шведские информационные технологии и планируют проведение кибератак. Об этом в интервью телеканалу SVT сообщил начальник по кибербезопасности Вооружённых сил Швеции генерал-майор Йохан Пеккари. В скандинавской стране недавно были завершены масштабные учения по сценарию, в котором «иностранная держава» путём диверсий и кибератак на шведские порты угрожала безопасности управления цепями поставок.

Вооружённые силы Швеции провели масштабные учения по отражению потенциальных кибератак со стороны «других государств». Согласно разработанному сценарию, порт Гётеборга прекратил свою работу после произошедших диверсий. По легенде, одновременно с ними проводились кибероперации по выводу из строя компьютерных систем, управляющих грузоперевозками в другие порты Швеции, сообщает телеканал SVT.

Перед участниками учений стояла задача экстренно открыть запасные порты на западном побережье страны, чтобы члены блока НАТО могли прийти на помощь Балтийским государствам и доставить необходимые грузы и военную технику через территорию Швеции.

«Это довольно реалистичный сценарий, он очень похож на то, что мы видим вокруг нас во внешнем мире, с учётом существующих опасений и ситуации с безопасностью, которая у нас сложилась», — объяснил обоснованность проведения учений начальник по кибербезопасности ВС Швеции генерал-майор Йохан Пеккари. По словам военачальника, растущее давление на его страну в киберпространстве посредством различного вида кибератак осуществляет прежде всего Россия. По данным шведских военных, уже сегодня «иностранная держава» ведёт подготовку к осуществлению будущих кибератак на критически важную инфраструктуру в Швеции, пишет SVT.

В разговоре со шведскими журналистами Пеккари подчеркнул важность поиска и устранения критических уязвимостей, которые могут навредить военным или гражданским лицам. «Когда речь идёт о кибербезопасности, мы более или менее находимся в постоянном конфликте, и в случае успешной атаки последствия для общества могут быть очень и очень обширными», — предупреждает Пеккари в завершение статьи.