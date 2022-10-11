USA Today: русскоязычные хакеры взяли на себя ответственность за вывод из строя сайтов аэропортов США

По крайней мере 14 аэропортов США в понедельник подверглись кибератакам, в результате которых их сайты оказались недоступны для пользователей, сообщает USA Today. Ответственность за DDoS-атаки на себя взяла русскоязычная группировка «хактивистов» Killnet.

Хакеры в понедельник совершили кибератаки на информационные системы нескольких крупнейших аэропортов в США, подтвердил USA Today представитель министерства внутренней безопасности.

В результате атаки не менее 14 сайтов аэропортов в США оказались недоступны для пользователей. В числе пострадавших от атак оказались сайты международного аэропорта Хартсфилд-Джексон в Атланте и международного аэропорта Лос-Анджелеса.

Впрочем, несмотря на то, что атаки доставили неудобство тем, кто ищет информацию о рейсах, они, похоже, не повлияли на работу аэропортов или прилетающих и вылетающих самолётов.

Ответственность за атаки на себя уже взяла русскоязычная группировка «хактивистов», называющая себя Killnet. На прошлой неделе эта группировка уже взяла на себя ответственность за взлом правительственных сайтов штатов Колорадо, Кентукки и Миссисипи.

Тем не менее анонимный источник издания в Агентстве по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA) Министерства внутренней безопасности не подтвердил эту информацию, отказавшись комментировать, кто мог стоять за скоординированной серией атак.

«CISA известно о сообщениях о DDoS-атаках на сайты нескольких американских аэропортов. Мы координируем действия с потенциально пострадавшими организациями и предлагаем помощь по мере необходимости», — заявил американский чиновник, отказавшийся предоставить какую-либо дополнительную информацию о кибератаках и о том, кто мог быть ответственным за них.

Как пояснил изданию бывший сотрудник Белого дома по кибербезопасности Фрэнк Силлаффо, хакеры завалили серверы, на которых размещены сайты аэропортов, тысячами одновременных запросов. В связи с этим пользователи не смогли подключиться к сети и получить информацию о запланированных рейсах или заказать услуги аэропорта. По его словам, зачастую целью подобных DDoS-атак является лишь привлечение внимания, а не причинение значительного вреда или сбой в работе аэропортов.

«Но они не являются тривиальными, и в данном случае могут быть началом более масштабной тенденции. Хотя этот инцидент, скорее всего, является делом рук «хактивистов», симпатизирующих России, он указывает на то, что в будущем нас, вероятно, ждёт больше таких неприятных кибердействий»,— добавил Силлаффо.

По словам руководителя CISA Кирстен Тодт, агентство находится в состоянии повышенной готовности и внимательно следит за ситуацией. Тодт призвала не опасаться повторения этих атак в будущем.

Впрочем, как утверждает главный юрисконсульт Агентства национальной безопасности с 2015 по 2020 год Гленн Герстелл, несмотря то, что ни одна операционная система не была выведена из строя, эти события демонстрируют «уязвимость» США к кибернетическим атакам. «Похоже, что это не повлияло на работу авиакомпаний или аэропортов, тем более на управление аэропортами. Но это подчёркивает нашу уязвимость в информационных технологиях и то, как мы все полагаемся на них», — приводит USA Today слова Герстелла.