Bloomberg: «чёрная кошка» снова наносит удар — жертвой хакеров из BlackCat стала энергетическая сеть Италии

Хакерская группа BlackCat взяла на себя ответственность за кибератаку на итальянское государственное энергетическое агентство Gestore dei servizi energetici (GSE), сообщает Bloomberg. Злоумышленники взломали её сеть и выкачали оттуда 700 гигабайт информации, после чего пригрозили опубликовать её, если их требования не будут выполнены. После начала боевых действий на Украине участились попытки дестабилизировать Западную Европу, прокомментировал произошедшее министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, но предпочёл не называть источник угрозы.

Ассоциированная с Россией хакерская группа BlackCat (в переводе с английского «чёрная кошка». — ИноТВ) взяла на себя ответственность за недавнюю кибератаку на энергетические предприятия в Италии, сообщает Bloomberg. Организация разместила в так называемом даркнете, то есть «теневом интернете», пост с информацией о том, что она выкрала 700 гигабайт информации с сетей, контролируемых итальянским государственным энергетическим агентством Gestore dei servizi energetici (GSE), и пригрозила опубликовать их, если её требования будут проигнорированы. К посту были прикреплены несколько изображений, на которых предположительно видны конфиденциальные документы.

Ранее на этой неделе GSE заявило о том, что её информационные системы была взломаны, в результате чего они были отключен. В пятницу министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что после начала боевых действия на Украине выросло число кибератак на западноевропейские компании. По его словам, всё это часть стратегии по дестабилизации, но от кого исходит угроза, он не уточнил.

Подразделение Unit 42 американской компании Palo Alto Networks, занимающейся кибербезопасностью, считает, что члены хакерской группы BlackCat связаны с Россией. Об этом свидетельствует то, что они общаются на русском языке и пользуются российскими форумами, связанными с киберпреступностью. BlackCat, также известная как ALPHV, взламывает компьютеры и устанавливает на них вредоносное программное обеспечение, которое зашифровывает внутренние файлы. После этого группа требует денег за их разблокировку.

Жертвами BlackCat в последние месяцы стали многие компании: юридические фирмы, строительные предприятия, игровые разработчики, поставщики технологий, а также энергетические концерны. Последнее особенно опасно, отмечают эксперты, ведь такие кибератаки могут прервать поставки электричества, газа или топлива, как это произошло после взлома крупнейшей американской трубопроводной системы Colonial Pipeline, за которым также стоит BlackCat. Неизвестно, управляет ли деятельностью хакеров российское государство. По имеющейся информации, в группу входят и люди, проживающие за границами России.