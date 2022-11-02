Началось намного раньше обострения на Украине — 19FortyFive о противостоянии России и США в киберпространстве

Между США и Россией уже давно идёт «секретная» война, пишет 19FortyFive. Она началась задолго до спецоперации на Украине: это война в киберпространстве. Отмечается, что США активно рассылают своих киберспециалистов в разные страны мира. В частности, именно американские специалисты помогали Украине отражать кибератаки со стороны России, пишет издание.

США и Россия уже ведут между собой секретную войну, которая началась задолго до спецоперации на Украине, пишет 19FortyFive. Речь идёт о противостоянии между двумя державами в киберпространстве.

Как отмечает издание, Россия не смогла подавить украинские компьютерные сети в том числе потому, что Украина получила помощь в данной сфере со стороны США. При этом американские киберспециалисты работают не только на Украине, отмечает издание: начиная с 2018 года команды американских специалистов были направлены в 20 стран Европы, Ближнего Востока и Индо-Тихоокеанского региона. По словам эксперта Джима Пуртило, такая активность США в киберпространстве не должна вызывать удивления, поскольку это естественное поведение для любой крупной державы.

Пуртило также отметил, что сложно переоценить роль киберсферы в конфликтах будущего. «Исторически США всегда проделывали отличную работу в том, чтобы понять, как вести предыдущую войну, однако сейчас есть возможность понять, как хорошо сработают теории в следующей. Сегодня на Украине испытывается множество тактик и технологий, взятых от экспертизы американских специалистов», — приводит издание слова Пуртило.

Как отмечает аналитик Чарльз Кинг, изначально отношение американского общества к правительственным инициативам в киберсфере было преимущественно негативным, однако события на Украине могут поспособствовать изменению имиджа в лучшую сторону. Кроме того, американцы смогут понять, почему важно вести развитие в области киберпространства.