SVT: Швеция создаст центр цифровой безопасности для противостояния киберугрозам со стороны России, Китая и Ирана

Правительство Швеции намерено укрепить цифровую безопасность страны при помощи создания «киберкампуса» по обучению экспертов в области безопасности данных, передаёт телеканал SVT. Стокгольм планирует создать научный центр, который станет связующим звеном между вузами, ведомствами и частным бизнесом. Спецслужбы скандинавского государства убеждены, что Швеции больше всего угрожают кибератаки и цифровой шпионаж со стороны России, Китая и Ирана, которые обладают квалифицированными компетенциями в этой сфере.

Правительство Швеции намерено укрепить цифровую безопасность страны для противостояния «растущим угрозам» в виде кибератак и шпионажа. По этой причине власти королевства приняли решение создать так называемый киберкампус по обучению экспертов в области безопасности данных, передаёт телеканал SVT.

Матс Перссон рассказал журналистам о возникновении в Швеции «новой ситуации» в политике безопасности, при которой иностранные державы «шпионят и осуществляют кибератаки», чему шведам необходимо эффективно противостоять. Речь идёт о привлечении большего количества экспертов в области кибербезопасности и более качественных научных исследованиях в этой сфере.

По словам министра обороны Швеции Поля Йонссона, спецслужбы скандинавского государства располагают сведениями, что безопасности Швеции больше всего угрожают Россия, Китай и Иран, поскольку эти страны обладают «квалифицированными кибервозможностями». Цель создания «киберкампуса» состоит в развитии технологий, инноваций и компетенций экспертов в области кибербезопасности. По задумке Минобороны, деятельность центра должна принести пользу не только силовым ведомствам и спецслужбам скандинавской страны, но и гражданскому обществу, отмечает SVT.

Стокгольм планирует создать центр цифровой безопасности, который будет связующим звеном между вузами, ведомствами и частным бизнесом. На эти нужды в госбюджете на следующий год выделяется 25 млн крон, а затем по 40 млн крон ежегодно. Остальное финансирование должно будет поступать от государства, университетов и частных компаний.

Как сообщается в статье, ответственные должностные лица планируют начать работу в конце года. Подобные национальные проекты существуют, в частности, во Франции, Нидерландах и Норвегии.