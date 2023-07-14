ABC News: в США зафиксировали увеличение кибератак из Китая на правительстенные структуры страны

Американские власти вновь обвиняют китайских хакеров в попытках проникнуть в правительственные сети, сообщает ABC News. По словам федеральных чиновников, в последнее время кибератакам подверглась электронная почта целого ряда официальных лиц, включая сотрудников Госдепартамента и Министерства торговли США. В свою очередь, эксперты призывают внедрять искусственный интеллект для более надёжной и оперативной защиты государственных систем.

ABC News подтвердили накануне вечером, что Министерство торговли США также стало мишенью во время недавнего проникновения в систему безопасности облачного хранилища Microsoft, которое связывают с хакерами из Китая. По словам чиновников, хакеры атаковали электронную переписку министра торговли Джины Раймондо, начиная с мая, но эта атака оставалась незамеченной примерно на протяжении месяца.



Государственный департамент подтвердил, что он тоже подвергся атаке, но заверил, что предпринял быстрые ответные действия.



МЭТЬЮ МИЛЛЕР, представитель Госдепартамента: Мы немедленно приняли меры для защиты безопасности наших систем. И немедленно приняли меры, чтобы уведомить Microsoft об этом событии. Данный инцидент до сих пор расследуется, мы также постоянно мониторим наши сети и обновляем свои процедуры безопасности.



Кибервзлом начался незадолго до визита госсекретаря Энтони Блинкена в Китай в июне, и примерно в то время, когда Министерство торговли ввело санкции против Пекина.



ДЭЙВ ДЕВОЛТ, гендиректор NightDragon: Тогда у них было более 30 дней, прежде чем об этом хотя бы сообщили, и ещё почти 30 дней, прежде чем взлом был полностью устранён. Так что это очень долгий период времени для возможного доступа.



По словам источников, маловероятно, что хакеры получили доступ к какой-либо важной секретной информации. Однако угроза растёт: во второй половине 2022 года количество кибератак, затрагивающих государственные организации, выросло на 95 процентов по сравнению с предыдущим годом.



И для борьбы с этой угрозой необходимо сделать гораздо больше, чем просто обеспечить защиту паролей. Эксперты говорят, что для этого нужно выявлять подозрительную активность заблаговременно.



ДЭЙВ ДЕВОЛТ: Искусственный интеллект и машинное обучение способны сделать этот процесс намного быстрее. И вместо того чтобы обнаруживать это за 30 дней, мы должны были бы сделать это за 30 миллисекунд. Если бы мы действительно могли так делать, тогда у нас была бы возможность остановить такие атаки.



Согласно заявлению Microsoft, были раскрыты данные, содержащиеся в электронной почте 25 организаций. Китайское правительство в ответ на эти сообщения раскритиковало Америку и заявило, что это «США являются крупнейшей хакерской империей в мире».



Дата выхода в эфир 13 июля 2023 года.