CNBC: британский хакер сознался, что взламывал Байдена

В нью-йоркском суде британец Джозеф О'Коннор признал себя виновным в организации хакерской атаки на учётные записи известных пользователей Twitter, включая американского президента. За совокупность совершённых преступлений молодому человеку может грозить 77 лет тюрьмы, сообщает CNBC.

В суде Нью-Йорка 23-летний британец Джозеф О'Коннор признал себя виновным в организации взлома учётных записей Twitter многих знаменитостей и политиков. В числе его жертв оказались Илон Маск, Джо Байден и Канье Уэст, сообщает CNBC.

В июле 2021 году О'Коннора, также известного в интернете под псевдонимом PlugwalkJoe, арестовали на юге Испании по запросу американских властей. Впоследствии он был депортирован в США, напоминает телеканал.

Молодой человек сознался, что участвовал в сговоре с целью совершения компьютерного взлома, вымогательстве, шантаже, мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег. По словам представителей Минюста, в совокупности британцу может грозить 77 лет тюрьмы.

Помощник генерального прокурора Кеннет Полайт заявил, что действия О'Коннора были «вопиющими и злонамеренными». «Он преследовал, угрожал и вымогал деньги у своих жертв, причиняя существенный эмоциональный вред», — подчеркнул чиновник.

По данным Twitter, в 2020 году от атаки, за которой стоял О'Коннор и его подельники, пострадали 130 человек. Хакеры брали под контроль учётные записи, чтобы продвигать мошеннические схемы с криптовалютой, напоминает CNBC.

Вскоре после кибератаки представители социальной сети заявили, что считают взлом «скоординированной атакой с применением социальной инженерии» на своих сотрудников. Иными словами, злоумышленники обманом вынудили работников компании передать доступ к внутренним системам и инструментам, поясняет телеканал.

«О'Коннор общался с другими по поводу покупки несанкционированного доступа к различным учётным записям Twitter. В том числе к учётным записям, связанным с общественными деятелями из разных частей света», — заявили представители Минюста.

Кроме того, по информации ведомства, О'Коннор общался с другими людьми по поводу покупки доступа к различным учётным записям Twitter. В частности, он соглашался приобрести пароль от одного аккаунта за $10 тыс.

Прокурор Северного округа Калифорнии Исмаил Рэмси заявил, что волна преступлений О'Коннора «оставила после себя впечатляющие разрушения». «Этот случай служит предупреждением о том, что у правосудия длинные руки и что преступники, где бы они ни использовали компьютеры для совершения преступлений, могут в конечном итоге столкнуться с последствиями своих действий в неожиданных для них местах», — сказал чиновник.

О'Коннор стал одним из четырёх человек, которым инкриминировали участие в афере с учётными записями Twitter. Двумя годами ранее свою вину в мошенничестве также признал американский подросток Грэм Айван Кларк, обращает внимание CNBC.