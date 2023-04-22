Independent: уважайте память погибших — музей Освенцима отреагировал на скандальное фото туристки

Государственный музей Аушвиц-Биркенау в Польше призвал «уважать память» погибших узников нацистского концлагеря в Освенциме, пишет The Independent. Ранее в социальных сетях появилась фотография улыбающейся туристки, позирующей на путях, по которым нацисты перевозили людей в лагерь смерти. Как отмечает издание, это не первый случай, когда музей сталкивается с неподобающим поведением посетителей.
Государственный музей Аушвиц-Биркенау в Польше призвал «уважать память» погибших узников нацистского концлагеря в Освенциме, после того как в социальных сетях появилась фотография туристки, позирующей на фоне концлагеря, пишет The Independent.
Мария Мёрфи, продюсер британского телеканала GB News, поделилась в Twitter сделанной ею фотографией улыбающейся туристки, позирующей на путях, по которым нацисты перевозили людей в лагерь смерти Аушвиц недалеко от города Освенцим в Польше.
«Сегодня я испытала одно из самых мучительных переживаний в своей жизни. К сожалению, похоже, не все там сочли это зрелище настолько горьким, — написала Мёрфи в Twitter, добавив, что их, посетителей, неоднократно просили «вести себя внимательно и уважительно».
Фотография вызвала шквал критики и негодования в социальных сетях. Многие пользователи Twitter поделились аналогичным опытом. «Около 20 лет назад пара попросила меня сфотографировать их улыбающимися на фоне крематория концлагеря Дахау, — ответил один из пользователей. — Мне страшно подумать о том, насколько хуже может быть такое поведение в эпоху социальных сетей».
«В первый раз, когда я был там, мне пришлось вмешаться и попросить группу прекратить делать селфи с улыбками в газовой камере Аушвица, — написал другой. — Сталкивался с похожей проблемой и в Дахау».
Запись Мёрфи набрала более 57 тыс. лайков и была просмотрена 30,9 млн раз. На фотографию отреагировал и Государственный музей Аушвиц-Биркенау.
«Фотографии могут иметь огромную эмоциональную и документальную ценность для посетителей. Фотографии помогают нам помнить, — говорится в сообщении музея. — Приходя в музей Освенцима, посетители должны помнить, что они попадают на подлинное место бывшего лагеря, где было убито более миллиона человек. Уважайте их память».
Это не первый случай, когда музей сталкивается с неподобающим поведением посетителей. В январе 2022 года полиция задержала 29-летнюю голландку за нацистское приветствие на фоне бывшего концлагеря. Её обвинили в пропаганде нацизма и оштрафовали. Девушка признала свою вину и назвала этот поступок «необдуманной шуткой», передаёт The Independent.
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