Independent: уважайте память погибших — музей Освенцима отреагировал на скандальное фото туристки

Государственный музей Аушвиц-Биркенау в Польше призвал «уважать память» погибших узников нацистского концлагеря в Освенциме, пишет The Independent. Ранее в социальных сетях появилась фотография улыбающейся туристки, позирующей на путях, по которым нацисты перевозили людей в лагерь смерти. Как отмечает издание, это не первый случай, когда музей сталкивается с неподобающим поведением посетителей.

Государственный музей Аушвиц-Биркенау в Польше призвал «уважать память» погибших узников нацистского концлагеря в Освенциме, после того как в социальных сетях появилась фотография туристки, позирующей на фоне концлагеря, пишет The Independent.



Мария Мёрфи, продюсер британского телеканала GB News, поделилась в Twitter сделанной ею фотографией улыбающейся туристки, позирующей на путях, по которым нацисты перевозили людей в лагерь смерти Аушвиц недалеко от города Освенцим в Польше.



«Сегодня я испытала одно из самых мучительных переживаний в своей жизни. К сожалению, похоже, не все там сочли это зрелище настолько горьким, — написала Мёрфи в Twitter, добавив, что их, посетителей, неоднократно просили «вести себя внимательно и уважительно».



Фотография вызвала шквал критики и негодования в социальных сетях. Многие пользователи Twitter поделились аналогичным опытом. «Около 20 лет назад пара попросила меня сфотографировать их улыбающимися на фоне крематория концлагеря Дахау, — ответил один из пользователей. — Мне страшно подумать о том, насколько хуже может быть такое поведение в эпоху социальных сетей».



«В первый раз, когда я был там, мне пришлось вмешаться и попросить группу прекратить делать селфи с улыбками в газовой камере Аушвица, — написал другой. — Сталкивался с похожей проблемой и в Дахау».



Запись Мёрфи набрала более 57 тыс. лайков и была просмотрена 30,9 млн раз. На фотографию отреагировал и Государственный музей Аушвиц-Биркенау.



«Фотографии могут иметь огромную эмоциональную и документальную ценность для посетителей. Фотографии помогают нам помнить, — говорится в сообщении музея. — Приходя в музей Освенцима, посетители должны помнить, что они попадают на подлинное место бывшего лагеря, где было убито более миллиона человек. Уважайте их память».



Это не первый случай, когда музей сталкивается с неподобающим поведением посетителей. В январе 2022 года полиция задержала 29-летнюю голландку за нацистское приветствие на фоне бывшего концлагеря. Её обвинили в пропаганде нацизма и оштрафовали. Девушка признала свою вину и назвала этот поступок «необдуманной шуткой», передаёт The Independent.