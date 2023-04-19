Das Erste: в годовщину восстания в Варшавском гетто Штайнмайер извинился за преступления немцев

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вместе с главами государств Польши и Израиля посетил поминальное торжество, посвящённое 80-й годовщине восстания в Варшавском гетто. Как сообщает телеканал Das Erste, Штайнмайер почтил память десятков тысяч погибших евреев и попросил прощения за бесчеловечные преступления, совершённые немцами.

По случаю 80-й годовщины восстания в Варшавском гетто президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вместе с главами государств Польши и Израиля почтил память жертв немецких оккупантов и преступлений нацистов во время Второй мировой войны, сообщает немецкий телеканал Das Erste.

Штайнмайер, президент Польши Анджей Дуда и их израильский коллега Исаак Герцог приняли участие в поминальной службе перед Мемориалом героев Варшавского гетто. Десятки тысяч евреев погибли в Варшавском гетто от недоедания, болезней или во время восстания.

«Я стою сегодня перед вами и прошу прощения за преступления, которые немцы совершили здесь», — сказал Штайнмайер в своей речи. Он стал первым главой немецкого государства, выступившим с памятной речью в годовщину восстания. Мемориал гетто также стал определяющим местом для германо-польского примирения с тех пор, как в декабре 1970 года тогдашний канцлер Вилли Брандт преклонил перед ним колено. Перед началом памятной церемонии Штайнмайер встретился с людьми, пережившими холокост.

«Немцы тщательно спланировали и осуществили преступление против человечности — холокост. Немцы преследовали, порабощали, убивали евреев Европы, евреев Варшавы с невообразимой жестокостью и бесчеловечностью», — продолжил Штайнмайер.

Многие люди в Польше и в Израиле подарили немцам дар примирения, несмотря на холокост. «Подарок, которого мы не могли и не имели права ожидать, — отметил президент Германии. — Мы должны и хотим сохранить чудо примирения и нести его в будущее».

В то же время Штайнмайер напомнил о российской спецоперации на Украине. «Никогда больше» — это означает, что в Европе не должно быть преступной агрессивной войны, подобной российской против Украины», — заявил он. И это, по его словам, также означает, что «мы, либеральные демократии, сильны, когда действуем вместе и сплочённо». Штайнмайер подтвердил, что Германия твёрдо стоит на стороне Украины. Страна получит гуманитарную, политическую и военную поддержку вместе с другими союзниками.

В Варшавском гетто около 450 тыс. евреев находились в бесчеловечных условиях в очень ограниченном пространстве. Десятки тысяч людей умерли от недоедания, болезней или в результате казни. Летом 1942 года более 240 тыс. жителей были депортированы из гетто и убиты. После этого около 50 тыс. человек всё ещё оставались жить в гетто.

19 апреля 1943 года сотни еврейских бойцов восстали против немецких оккупантов, которые с особой жестокостью подавили восстание и подожгли всё гетто. Бои продолжались до 16 мая и закончились разрушением Большой Варшавской синагоги. Тысячи людей были убиты в ходе боёв, большинство других жителей гетто были депортированы в лагеря уничтожения, и лишь немногие пережили восстание, напоминает немецкий телеканал Das Erste.