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Обозреватель Foreign Policy: Польша искажает историю холокоста, замалчивая причастность поляков к массовым убийствам евреев

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Во время немецкой оккупации поляки убили больше евреев, чем нацистов, пишет обозреватель The Foreign Policy Даниэль Шац со ссылкой на историка Яна Гросса. При этом автор отмечает, что власти Польши в последние годы занимаются искажением истории холокоста, замалчивая причастность своих соотечественников к массовым убийствам.
Обозреватель Foreign Policy: Польша искажает историю холокоста, замалчивая причастность поляков к массовым убийствам евреев
AP

Польша искажает историю холокоста, пишет в своей статье для The Foreign Policy приглашённый профессор Джорджтаунского университета Даниэль Шац.

По его словам, продолжающаяся война польского правительства с историками, документирующими причастность поляков к массовым убийствам, привела к политически мотивированному искажению прошлого.

В статье 2015 года Ян Гросс, автор книги «Соседи: История уничтожения еврейского местечка», пришёл к выводу, что во время немецкой оккупации поляки убили больше евреев, чем нацистов. Такие разоблачения привели Польшу в состояние национальной растерянности, поскольку поляки, которые ранее рассматривались исключительно как вечные жертвы войны, оказались виновниками некоторых злодеяний.

Погром в Едвабне 10 июля 1941 года, жертвами которого стали сотни евреев, поразительным образом противоречил представлению поляков о самих себе как о героических, славных и невинных людях, которые, рискуя собственной жизнью, делали всё, что было в их силах, чтобы спасти своих соотечественников.

В течение более чем 40 лет коммунистического правления огромное количество поляков и жителей других стран Восточной Европы находили утешение в специфичной интерпретации истории, согласно которой они были «доблестными жертвами немецких и советских оккупантов», говорится в статье. При этом официально вопрос о страданиях евреев тогда был помещён «на обочину классовой борьбы» и стал частью истории «национального мученичества и коммунистического антифашистского триумфа».

Книга Гросса «Соседи» открыла в Польше ящик Пандоры, выпустив на свободу демонов, которые продолжают преследовать Восточную Европу на протяжении веков.

Непростая история польско-еврейских отношений до, во время и после холокоста резко обострилась после прихода к власти в 2015 году польской националистической популистской партии «Право и справедливость». В 2016 году тогдашний министр образования Анна Залевская вызвала полемику, заявив, что убийство евреев в Едвабне поляками — это спорный вопрос, указав на наличие разных точек зрения по этой теме.

Правительство партии «Право и справедливость» продолжает использовать исторический опыт иностранных вторжений в Польшу, чтобы позиционировать себя как стойкого защитника её суверенитета, ценностей, культуры и веры.

Такой подход привёл к тому, что власти начали дискредитировать своих политических противников, в том числе и тех, кто тщательно изучает историю Второй мировой войны, и обвинять их в отсутствии патриотизма.

«Такая тактика развивает, особенно среди основных сторонников правительства, осадный менталитет, в рамках которого Польша должна вновь защищать себя от внешних врагов и внутренних предателей — менталитет, который партия использует, чтобы отвлечь внимание от эрозии демократических норм и институтов», — подчёркивает автор.

После того как статья 55а, принятая в Польше в рамках поправок к закону об Институте национальной памяти, криминализировала обвинение Варшавы в преступлениях нацистской эпохи, польская некоммерческая организация, финансируемая государством, подала в суд на историков Яна Грабовского и Барбару Энгелькинг за их исследование в книге «Ночь без конца. Судьбы евреев в некоторых районах оккупированной Польши».

В их книге отмечалось, что две трети евреев, подавшихся в бега, были либо убиты польскими гражданами, либо выданы ими нацистам. Несмотря на то что оба историка были оправданы вышестоящим судом, против них была организована спонсируемая властями кампания по очернению и запугиванию.

Хотя Грабовский и Энгелькинг подали апелляцию и выиграли дело в августе 2021 года, министр юстиции Польши Збигнев Зебро назвал их победу «судебной атакой на правосудие», позволяющей историкам «безнаказанно лгать».

Подобное происходит и в соседних странах, отмечает автор. Так, «полноценные демократии», такие как страны Прибалтики, уже давно занимаются преуменьшением роли местных нацистских коллаборационистов. А распространение правого популизма и национализма по всей Европе ускорило тенденцию, в рамках которой внесение исторических искажений стало официальной политикой правительств различных стран.

Так, в Венгрии будапештский музей «Дом террора», возглавляемый бывшим советником премьера Венгрии Виктора Орбана, изображает эту страну как жертву иностранных режимов в XX веке, забывая при этом о соучастии венгерского правительства в холокосте.

«Продолжающееся и широко распространённое искажение универсального символа способности людей ко злу искажает наше понимание холокоста, демонстрирует неуважение к его жертвам и подрывает его наследие, в том числе глобальные усилия по предотвращению современных геноцидов и преступлений против человечества», — отмечает обозреватель The Foreign Policy Даниэль Шац.

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Foreign Policy США Северная Америка
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