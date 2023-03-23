Обозреватель Foreign Policy: Польша искажает историю холокоста, замалчивая причастность поляков к массовым убийствам евреев

Во время немецкой оккупации поляки убили больше евреев, чем нацистов, пишет обозреватель The Foreign Policy Даниэль Шац со ссылкой на историка Яна Гросса. При этом автор отмечает, что власти Польши в последние годы занимаются искажением истории холокоста, замалчивая причастность своих соотечественников к массовым убийствам.

Польша искажает историю холокоста, пишет в своей статье для The Foreign Policy приглашённый профессор Джорджтаунского университета Даниэль Шац.



По его словам, продолжающаяся война польского правительства с историками, документирующими причастность поляков к массовым убийствам, привела к политически мотивированному искажению прошлого.



В статье 2015 года Ян Гросс, автор книги «Соседи: История уничтожения еврейского местечка», пришёл к выводу, что во время немецкой оккупации поляки убили больше евреев, чем нацистов. Такие разоблачения привели Польшу в состояние национальной растерянности, поскольку поляки, которые ранее рассматривались исключительно как вечные жертвы войны, оказались виновниками некоторых злодеяний.



Погром в Едвабне 10 июля 1941 года, жертвами которого стали сотни евреев, поразительным образом противоречил представлению поляков о самих себе как о героических, славных и невинных людях, которые, рискуя собственной жизнью, делали всё, что было в их силах, чтобы спасти своих соотечественников.



В течение более чем 40 лет коммунистического правления огромное количество поляков и жителей других стран Восточной Европы находили утешение в специфичной интерпретации истории, согласно которой они были «доблестными жертвами немецких и советских оккупантов», говорится в статье. При этом официально вопрос о страданиях евреев тогда был помещён «на обочину классовой борьбы» и стал частью истории «национального мученичества и коммунистического антифашистского триумфа».



Книга Гросса «Соседи» открыла в Польше ящик Пандоры, выпустив на свободу демонов, которые продолжают преследовать Восточную Европу на протяжении веков.



Непростая история польско-еврейских отношений до, во время и после холокоста резко обострилась после прихода к власти в 2015 году польской националистической популистской партии «Право и справедливость». В 2016 году тогдашний министр образования Анна Залевская вызвала полемику, заявив, что убийство евреев в Едвабне поляками — это спорный вопрос, указав на наличие разных точек зрения по этой теме.



Правительство партии «Право и справедливость» продолжает использовать исторический опыт иностранных вторжений в Польшу, чтобы позиционировать себя как стойкого защитника её суверенитета, ценностей, культуры и веры.



Такой подход привёл к тому, что власти начали дискредитировать своих политических противников, в том числе и тех, кто тщательно изучает историю Второй мировой войны, и обвинять их в отсутствии патриотизма.



«Такая тактика развивает, особенно среди основных сторонников правительства, осадный менталитет, в рамках которого Польша должна вновь защищать себя от внешних врагов и внутренних предателей — менталитет, который партия использует, чтобы отвлечь внимание от эрозии демократических норм и институтов», — подчёркивает автор.



После того как статья 55а, принятая в Польше в рамках поправок к закону об Институте национальной памяти, криминализировала обвинение Варшавы в преступлениях нацистской эпохи, польская некоммерческая организация, финансируемая государством, подала в суд на историков Яна Грабовского и Барбару Энгелькинг за их исследование в книге «Ночь без конца. Судьбы евреев в некоторых районах оккупированной Польши».



В их книге отмечалось, что две трети евреев, подавшихся в бега, были либо убиты польскими гражданами, либо выданы ими нацистам. Несмотря на то что оба историка были оправданы вышестоящим судом, против них была организована спонсируемая властями кампания по очернению и запугиванию.



Хотя Грабовский и Энгелькинг подали апелляцию и выиграли дело в августе 2021 года, министр юстиции Польши Збигнев Зебро назвал их победу «судебной атакой на правосудие», позволяющей историкам «безнаказанно лгать».



Подобное происходит и в соседних странах, отмечает автор. Так, «полноценные демократии», такие как страны Прибалтики, уже давно занимаются преуменьшением роли местных нацистских коллаборационистов. А распространение правого популизма и национализма по всей Европе ускорило тенденцию, в рамках которой внесение исторических искажений стало официальной политикой правительств различных стран.



Так, в Венгрии будапештский музей «Дом террора», возглавляемый бывшим советником премьера Венгрии Виктора Орбана, изображает эту страну как жертву иностранных режимов в XX веке, забывая при этом о соучастии венгерского правительства в холокосте.



«Продолжающееся и широко распространённое искажение универсального символа способности людей ко злу искажает наше понимание холокоста, демонстрирует неуважение к его жертвам и подрывает его наследие, в том числе глобальные усилия по предотвращению современных геноцидов и преступлений против человечества», — отмечает обозреватель The Foreign Policy Даниэль Шац.