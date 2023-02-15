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TV4: Швеция обвинила российских хакеров в кибератаках против шведских СМИ

Материал представлен в переводе ИноТВ
Российские хакеры из группировки Killnet стоят за кибератаками на шведские геополитические цели, сообщает телеканал TV4. По мнению эксперта по кибербезопасности Маркуса Мюррея, таким образом Россия пытается отсрочить вступление Швеции в НАТО и настраивает мусульманский мир против скандинавской страны.
МАРКУС МЮРРЕЙ, эксперт по кибербезопасности в Truesec: Атаки на шведские цели происходили несколько дней. Группировка, называющая себя Anonymous Sudan, взяла на себя ответсвенность за них.
 
Как вы думаете, кто за этим стоит?
 
МАРКУС МЮРРЕЙ: Наша теория, которую разделяют многие эксперты по всему миру, заключается в том, что на самом деле за этим стоит русский актор Killnet. Это преступная организация, которая проводит DDos-атаки и делает это во многом для того, чтобы заработать деньги. В последнее время они действуют совершенно идентично интересам российского правительства и начали атаковать политические или геополитические цели.
 
Не могли бы вы немного пояснить или объяснить, что заставляет вас думать, что за этими атаками стоят российские деятели?
 
МАРКУС МЮРРЕЙ: Если посмотреть на реальную картину целей или на то, чего Россия хотела бы этим добиться, то Россия заинтересована в том, чтобы Швеция не вступала в НАТО. Сейчас между нами и НАТО стоят Эрдоган и Турция, и основная причина сейчас в том, что Эрдоган и Турция заявили, что не собираются нас впускать из-за недавнего сожжения Корана. Возвращение к этому вопросу может отсрочить наш шанс на вступление в НАТО. Мы считаем, что цель этой деятельности состоит в том, чтобы возобновить этот вопрос, а также настроить мусульманский мир против Швеции, поскольку Турция считает, что они могут продолжать отказывать нам во вступлении в альянс.
 
Что мы можем ожидать дальше? Будет ли это продолжаться?
 
МАРКУС МЮРРЕЙ: Это будет продолжаться до тех пор, пока будут достигаться стратегические цели. Пока это попадает в газеты, пока это вызывает тревогу в обществе, атаки будут продолжаться. Если это начнёт выглядеть так, будто мы принимаем это и нам всё равно, тогда их внимание будет перенаправлено и они займутся другими делами.
 
Дата выхода в эфир 14 февраля 2023 года.
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источник
TV4 Швеция Европа
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кибератака компьютер НАТО Реджеп Тайип Эрдоган Россия Скандинавия Турция хакер Швеция
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