«Полный запрет торговли с Россией»: Эстония требует его включить в новый пакет санкций ЕС

В середине ноября Европейская комиссия планирует начать разработку нового пакета антироссийских санкций, в который Таллин хочет включить полный запрет на торговлю с Россией. В свою очередь Польша призывает распространить санкции на российские алмазы и расширить санкционные чёрные списки — включить в них дополнительных физических и юридических лиц, пишет Telewizja Republika.
«Эстония намерена добиться включения полного запрета на торговлю с Россией в новом пакете санкций ЕС», — сказал заместитель генерального секретаря по юридическим и консульским вопросам Министерства иностранных дел Эстонии Эрки Кодар.
Он принял участие во встречах с представителями канцелярии премьер-министра Великобритании и Министерства иностранных дел Великобритании и Министерства юстиции. В ходе переговоров обсуждались ожидания относительно нового пакета санкций, направленного против России, мобилизации замороженных российских активов для восстановления Украины, а также сотрудничество в предотвращении обхода санкций и обеспечении соблюдения верхнего предела цен на российскую нефть, сообщает Telewizja Republika.
«Сотрудничество стран-единомышленников по вопросу санкций имеет решающее значение для повышения стоимости агрессии для России», — отметил Эрки Кодар.
Telewizja Republika напоминает, что Европейская комиссия намерена начать разработку нового пакета санкций в середине ноября. Польша уже представила своё предложение по 12-му пакету ограничений в отношении России. Она снова призывает распространить санкции на российские алмазы и расширить санкционные чёрные списки путём включения в них дополнительных физических и юридических лиц. «В плане введения ограничений в отношении российских алмазов на уровне ЕС, к сожалению, практически ничего не делается, как и в случае с замороженными российскими активами», — заявил постоянный представитель Польши при ЕС Анджей Садощ.
Портал напоминает, что последний пакет санкций концентрировался прежде всего на ужесточении существующих ограничений и закрытии лазеек для их обхода.
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