ERR: Эстония планирует использовать замороженные российские активы для помощи Украине

Правительство Эстонии одобрило и направило в парламент поправки к закону о международных санкциях. Как передаёт ERR, они предусматривают внутренние правила использования замороженных в Эстонии российских активов для возмещения ущерба, нанесённого Украине.

Правительство Эстонии одобрило и направило в парламент поправки к закону о международных санкциях. Как передаёт ERR, в частности, они предусматривают внутренние правила использования замороженных в Эстонии активов лиц, попавших под санкции, для возмещения ущерба, нанесённого Украине.

Согласно законопроекту, правовое пространство Эстонии будет в значительной степени реорганизовано, чтобы компетенции и полномочия учреждений по осуществлению и надзору за санкциями были более чёткими и эффективными.

По мнению премьер-министра Каи Каллас, очень важно «повысить цену агрессии для России».

«Мы должны найти способы привлечь Россию к финансовой ответственности за ущерб, нанесённый Украине. Законопроект, который мы с правительством направили в парламент, позволяет использовать замороженные активы санкционированных лиц в Эстонии для компенсации военного ущерба на Украине. Мы должны быть примером и стимулом для других европейских стран в установлении подобных правил. Россия должна компенсировать Украине весь причинённый войной ущерб», — заявила Каллас.

Министр иностранных дел Маргус Цахкна также отметил инициативу Эстонии по мобилизации замороженных российских активов.

«Я рад, что сегодня правительство одобрило проект поправок к закону о международных санкциях, который направлен на упорядочение правового пространства Эстонии с целью повышения компетентности и полномочий учреждений по осуществлению санкций и надзору за ними. Я надеюсь, что законопроект будет обсуждён в рийгикогу при первой же возможности, чтобы продолжить повышать для России цену развязанной ею войны, в том числе сделать более эффективными уже действующие санкции», — сказал Цахкна.

«Частью законопроекта является инициатива Эстонии по использованию замороженных активов России для компенсации ущерба, нанесённого жестокой войной России на Украине. Деньги на компенсацию ущерба, нанесённого Россией Украине, должны поступать не только из карманов налогоплательщиков других стран», — добавил он.

«Необходимо учитывать, что любое государство является правовой конструкцией и действует и несёт ответственность через свой народ, — подчеркнул Цахкна. — Лишение граждан государства-агрессора, способствовавших агрессии, их активов за пределами своей страны оправданно, поскольку уже более 80 лет в сердце Европы идёт война, которая ещё долго будет определять архитектуру европейской безопасности. Наказание каждого, кто способствует агрессии, может в конечном итоге повлиять на политическое руководство или народ страны-агрессора, чтобы они соблюдали нормы международного права».

Цахкна отметил, что, согласно проекту, замороженные активы России будут оставаться замороженными до тех пор, пока не будет возмещён нанесённый войной ущерб. Для применения этого механизма потребуется заключение международного договора с Украиной или создание международного компенсационного механизма.

В Эстонии на момент разработки законопроекта на основании международных санкций были заморожены активы на сумму около €38 млн.