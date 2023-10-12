Популярные шведские компании заявили об уходе с российского рынка, громко хлопнув дверью после начала известных событий на Украине. Тем не менее многие из них продолжают набивать карманы деньгами, о чём свидетельствует расследование, проведённое журналистами издания Dagens Nyheter. Сотрудники газеты решили перепроверить данные, полученные от украинских «экспертов» по усилению антироссийских санкций.

Практически сразу после начала событий на Украине крупные шведские компании громко заявили о своём уходе с российского рынка и пообещали полностью прекратить ведение бизнеса с Россией. Тем не менее многие из них продолжают торговлю с российской стороной через посредников в других странах. К такому выводу пришли журналисты издания Dagens Nyheter, которые провели собственное расследование на основании данных, полученных от украинского «эксперта» группы «Ермака-Макфола» по усилению санкций Натальи Шаповал из Киевской школы экономики.

Среди компаний, чью внешнеэкономическую деятельность решили пристально проверить в редакции издания, есть такие известные бренды, как Scania, Electrolux, Tetra Pak и Atlas Copco. По словам искателей истины из Dagens Nyheter, они получили доступ к большому массиву данных российских таможенных органов, которые подробно указывают маршруты следования различных товаров, продолжающих поступать в Россию.

В редакции газеты подсчитали, что общая стоимость импорта из Швеции в период с 1 марта по 31 декабря 2022 года составила около 6 млрд шведских крон. Все поставки маркируются специальными кодами, которые описывают товарную категорию того или иного наименования. Журналисты выяснили, что поставки пяти крупных шведских компаний содержат коды, которые также входят в международный список критически важных компонентов, которые могут быть использованы в российской военной промышленности. По словам Шаповал, такая классификация была составлена ​​украинскими «экспертами» Киевской школы экономики «на основе информации с поля боя и найденных там компонентов».

Крупнейший шведский экспортёр фармацевтическая компания Astra Zeneca открыто заявила о продолжении поставок в Россию, однако другие известные компании до сих пор заявляли, что ни о каких поставках в Россию речи быть не может. Однако по данным российской таможни, шведские товары поступают российским заказчикам либо через зарубежные дочерние предприятия, либо напрямую через посредников.

Журналисты Dagens Nyheter не без гордости сообщили, что их расследование и последующие контакты с пресс-службами соответствующих компаний привели к запуску целого ряда внутренних расследований. Так, например, в Scania заявили, что компанию обманул клиент из Казахстана, который якобы без разрешения поменял «конечный пункт назначения» поставки. «Мы очень серьёзно относимся к произошедшему и немедленно прекратили деловые отношения с клиентом», — ответили в пресс-службе известного производителя грузовиков в ответ на письмо редакции.

Самая крупная партия выделяется больше других. Компания Atlas Copco поставила компрессоры общим весом в 843 тонны на сумму более 130 млн шведских крон, которые были отправлены в Россию индийским филиалом компании. Получателем груза оказалась крупная химическая компания «Казаньоргсинтез», которая входит в состав группы компаний «Сибур» и уже давно имеет прочные связи с российским правительством, негодуют журналисты Dagens Nyheter.