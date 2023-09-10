Латвийские компании продолжают торговать с Россией, поскольку прибыли от торговли важнее принципов деловой этики. К такому выводу с возмущением пришли в редакции издания LSM после проведённого журналистского расследования. В то же время отмечается резкое увеличение экспорта в страны Центральной Азии, граничащие с Россией, что свидетельствует о перенаправлении потоков экспорта из балтийской страны.

Журналистское расследование показало, что некоторые латвийские компании продолжают торговать с Россией и Белоруссией, несмотря на санкции. Выяснилось, что более 300 предприятий из Латвии продолжают вести бизнес с Россией, поскольку они не нарушают ограничения США и ЕС, сообщает LSM. К возмущению редакции LSM оказалось, что для прибалтийских предпринимателей прибыль оказалась важнее «деловой этики».



Продолжение экспорта в Россию представляется латвийскому бизнесу как рациональное деловое решение. По мнению местных предпринимателей, в настоящее время к ограничениям следует подходить с «практической стороны» и «не реагировать эмоционально». В случае немедленного прекращения экспорта такие действия могут нанести вред сотрудникам компаний, привести к значительным финансовым потерям и, следовательно, ухудшить положение всей Латвии, пишет LSM.

Как отмечает автор статьи, некоторые латвийские компании являются дочерними компаниями более крупных европейских предприятий, которые, в свою очередь, не свернули планы по поставкам своей продукции в Россию. В настоящее время латвийские компании стремятся «осваивать новые рынки».

В то же время статистические данные показывают значительный рост латвийского экспорта в страны Центральной Азии, граничащие с Россией. Можно предположить, что значительная часть торговли с Россией просто перенаправляется через посредников, и в некоторых случаях поставляемые товары могут быть более полезны для «российской военной машины», чем, например, продукты питания.