LSM: Британские солдаты избили латышей без помощи России

Латвийский портал LSM опроверг теорию газеты Telegraph о том, что драка с участием британских солдат в Риге – спланированная провокация российских СМИ. Как выяснил портал, английские военные сами полезли в драку, в результате которой пострадал гражданин Латвии. Если эта версия подтвердится, возникнет вопрос, откуда британская пресса так быстро узнала о «российской провокации».