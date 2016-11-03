LSM
LSM: Британские солдаты избили латышей без помощи России
Латвийский портал LSM опроверг теорию газеты Telegraph о том, что драка с участием британских солдат в Риге – спланированная провокация российских СМИ. Как выяснил портал, английские военные сами полезли в драку, в результате которой пострадал гражданин Латвии. Если эта версия подтвердится, возникнет вопрос, откуда британская пресса так быстро узнала о «российской провокации».
LSM: Россия обменяла эстонского шпиона Кохвера на «своего разведчика»
Москва обменяла сотрудника эстонской Полиции безопасности Эстона Кохвера на бывшего офицера МВД Эстонии Алексея Дрессена, отбывающего наказание в эстонской тюрьме по обвинению в передаче секретных данных ФСБ РФ, сообщает LSM. За двадцать лет службы Дрессен помог российской контрразведке разоблачить множество иностранных агентов, передавая информацию о секретных операциях ЦРУ и МИ-6 на территории стран Балтии.