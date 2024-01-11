LSM: власти Латвии продадут рижский Дом Москвы, а деньги передадут Украине

Сейм Латвии утвердил законопроект, предусматривающий передачу находящегося в Риге Дома Москвы в собственность государства. Как передаёт LSM, по информации Службы госбезопасности страны, в здании «долгое время осуществляется враждебная и вредоносная деятельность». Планируется, что позже дом будет продан, а вырученные средства передадут Украине.

11 января сейм Латвии в окончательном чтении утвердил законопроект, предусматривающий передачу Дома Москвы в собственность государства. Как передаёт LSM, планируется, что позже здание будет продано, а вырученные средства передадут Украине.

Как указала комиссия, закон «обеспечит прекращение политической активности, угрожающей национальной безопасности Латвии, происходящей под прикрытием культурных мероприятий и образования по интересам в Доме Москвы». Также Дом Москвы «перестанет существовать как символ российской политики соотечественников, что предотвратит угрозу государственному строю и национальной безопасности Латвии».

Как отмечает портал, введённые против России международные санкции затруднили работу Дома Москвы, но не полностью ограничили или прекратили её. Как установила Служба госбезопасности, после 24 февраля 2022 года помещения Дома Москвы по-прежнему сдаются в аренду лицам, в деятельности которых усматриваются признаки «поддержки агрессивной внешней политики России». Поскольку в Доме Москвы «долгое время осуществляется враждебная и вредоносная деятельность, а концентрация опасных политических идей угрожает безопасности государства и его демократическому строю», Латвия обязана принять меры в отношении Дома Москвы, заявили авторы законопроекта.

Право собственности на здание Дома Москвы закреплено на имя департамента городского имущества города Москвы. Обязанности юридического представительства Дома Москвы исторически исполняет принадлежащее департаменту городского имущества Москвы АО «Московский культурно-деловой центр Московский дом», с 10 марта 2020 года — представительство московского городского унитарного предприятия «Московский центр международного сотрудничества», за которым в земельной книге закреплено право пользования зданием на неопределённый срок. Структура обоих этих юридических образований связана с прямым влиянием России и, соответственно, Москвы, говорится в аннотации к законопроекту.

После перехода в собственность государства Дома Москвы расходы на его содержание оцениваются в €495 395 в год.

Как напоминает LSM, в конце декабря по подозрению в возможном нарушении установленных Европейским союзом против России санкций Служба государственной безопасности Латвии провела уголовно-процессуальные действия в Доме Москвы. В ходе расследования выяснилось, что руководство Дома Москвы, возможно, продолжало получать материальную выгоду от помещений, использование которых в соответствии с международными санкциями запрещено.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг Дома Москвы, заявила, что «такое рейдерское вторжение нельзя оценить никак иначе, как акт государственного бандитизма со стороны латвийских властей», а также пообещала, что «ответные шаги последуют».