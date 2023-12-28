DELFI: из Латвии выдворят более 1213 россиян

В Управлении по делам гражданства и миграции сообщили, что из страны будут выдворены минимум 1213 граждан России, которые не выполнили требования норм иммиграционного закона и не запросили вид на жительство, подав соответствующие документы. Как пишет DELFI, окончательное число лиц, которым придётся покинуть Латвию из-за невыполнения требований закона, будет ещё обобщаться и обновляться.

Из Латвии будут выдворены минимум 1213 граждан России, которые не выполнили требования норм иммиграционного закона и не запросили вид на жительство, подав соответствующие документы. Как передаёт DELFI, об этом сообщили в Управлении по делам гражданства и миграции (PMLP).

Упомянутые 1213 человек не подали документы для получения вида на жительство в Латвии к установленному поправками к Иммиграционному закону сроку — к 30 ноября, и нет информации о том, что эти люди уже покинули страну.

Как отмечает портал, окончательное число лиц, которым придётся покинуть Латвию из-за невыполнения требований закона, будет ещё обобщаться и обновляться. Поскольку 3 января 2024 года утратят силу постоянные виды на жительство граждан России, на которых распространяются изменения в иммиграционном законе и которые до 31 декабря 2023 года не подали заявку на получение статуса постоянного жителя ЕС. Этот срок подачи документов распространяется только на тех граждан России, которые до 30 ноября повторно сдавали экзамен по госязыку, уточняет PMLP.

В случае, если экзамен по латышскому языку не был сдан успешно, то до 31 декабря необходимо подать заявление на получение разрешения, позволяющего находиться в Латвии в течение двух лет, подчёркивает PMLP. Такую двухлетнюю отсрочку ввел Сейм, внеся поправки в иммиграционный закон. Во время этих двух лет такие граждане России смогут получать социальные и медицинские услуги, их пребывание в стране не станет незаконным.

PMLP особо подчёркивает, что постоянный вид на жительство потеряет силу с 3 января 2024 года, даже если гражданин России подал заявление на получение вида на жительство другого типа — например, временного. В этом случае гражданин России сможет продолжать находиться в Латвии до принятия окончательного решения о виде на жительство, однако следует учитывать, что карта вида на жительство, срок действия которой истёк, не будет пригодна для поездок, и также могут быть трудности с получением социальных и медицинских услуг.