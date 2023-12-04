DELFI: в дома жителей Латвии вламываются мигранты, нелегально перешедшие границу

Беженцев, которые переходят границу незаконно, теперь задерживают всё дальше самой латвийской границы. Как сообщает DELFI, местные жители рассказывают, что мигранты вламываются в их дома. Из-за этого МВД Латвии в некоторых регионах пришлось ввести режим особого пограничного контроля.

МВД Латвии из-за роста случаев нелегального перехода границы объявило в Каунатской волости Краславского края, в городе Лудзе, а также ещё в шести волостях Лудзенского края режим особого пограничного контроля. Как сообщает DELFI, беженцев, которые переходят границу незаконно, теперь задерживают всё дальше от латвийской границы.

Введение режима особого пограничного контроля — это один из методов борьбы с нелегальными иммигрантами, незаконно пересекающими латвийскую границу со стороны России и Белоруссии. По словам жителя Нирзенской волости Лудзенского края Яниса Сяксте, в дом его родителей дважды вламывались и какое-то время находились там нелегальные мигранты.

«Это было 15 октября, когда в нежилой дом моих родителей вломились нелегальные мигранты, которые перешли границу с Белоруссией. Они были из Сомали. Вообще из африканских стран. Потом была ещё одна группа мигрантов. Дом от границы находится на расстоянии 30 километров», — рассказал мужчина.

«Я так понимаю, что они хорошо знают, куда идти, где можно остановиться, есть информация о том, что дом нежилой. В первый день были задержаны двое нелегалов, а на второй день уже восемь человек — одна женщина, один подросток, а остальные мужчины за 30», — сообщил житель Лудзенского края.

Янис признаёт, что гости, которые выламывают двери, оставляют мусор — это неприятное явление, но на селе в приграничье ещё есть дома, где живут одинокие пожилые люди: «Имущество имуществом, но мне кажется, что больше нужно волноваться за людей, живущих ближе к границе, на хуторах, одиноких пенсионеров. Как они себя чувствуют, зная, что рядом ходят чужие, голодные люди? Ведь те, кто ломился в мой дом, рассказывали, что не ели три дня. И что можно ожидать от них?».

В отдельных приграничных волостях Лудзенского края и до этого действовал особый режим контроля, но председатель Лудзенской краевой думы Эдгарс Мекшс считает, что введение особого контроля ещё и в Иснаудской, Нюкшенской, Пуреньской, Цирмской и Цибленской волостях поддержит порядок и безопасность в приграничье.

«Это значит, что теперь в нашем крае в двух городах — Лудзе и Зилупе, а также ещё в 12 волостях погранохрана будет работать в режиме особого пограничного контроля. Я регулярно на связи с погранохраной, и на данный момент ситуация в приграничье на погранично-контрольных пунктах у нас нормальная. На данный момент проведение каких-либо дополнительных мероприятий со стороны самоуправления не нужно», — говорит Мекшс.

Как напоминает портал, в этом году нелегально пересекли латвийско-белорусскую границу более 13 500 человек, а по гуманитарным соображениям в Латвию впустили 416 человек.