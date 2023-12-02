Redacted: 4 млн нелегалов — в США на «поездах смерти» движутся толпы мигрантов

К американской границе с юга приближается караван нелегальных мигрантов общей численностью как минимум четыре миллиона человек, предупреждает Redacted. Как заявил подкасту независимый журналист Райан Матта, поезда, на которых перемещаются нелегалы, добираются до США примерно за три месяца — а значит, большая часть мигрантов может прибыть в страну уже к середине января.

Внимание на экран. То, что вы сейчас видите — это только начало прибытия в США каравана нелегальных мигрантов численностью четыре миллиона человек. Наш следующий гость, независимый журналист Райан Матта, активно освещает этот сюжет уже несколько месяцев — он ведёт наблюдение и предупреждает США о том, что их ждёт: к нам направляются четыре миллиона нелегальных мигрантов. А Райан выходит сейчас с нами на связь, чтобы мы могли углубиться в этот сюжет. Райан, рады вас видеть — и благодарим вас за всю вашу работу по наблюдению и за попытки предупредить американский народ о надвигающейся угрозе. Добро пожаловать на нашу передачу.

РАЙАН МАТТА, независимый журналист: Спасибо вам, Клейтон! Появиться у вас в эфире — честь для меня. Благодарю за приглашение.

Пожалуйста. Итак, вы на границе были много-много раз, у вас отснято материала на десятки тысяч часов — и вы вот уже некоторое время следите за этим караваном. И я совершенно сейчас не хочу заниматься паникёрством — но вы ведь видели, сколько там людей, вы эти цифры фиксировали, и ваши данные позволяют заключить, что в США направляются около четырёх миллионов нелегальных мигрантов. Я правильную привожу цифру?

РАЙАН МАТТА: Да, Клейтон, правильную. Вы до этого брали интервью у Карлоса Арлеано, а он — замечательный человек и очень смелый разоблачитель, который осмелился предать огласке ситуацию с торговлей детьми. Так вот, он ещё и испанский знает — и он уже какое-то время читает мексиканские новостные источники, различные местные газеты Мексики. И вот они-то как раз нас и продолжают об этой ситуации предупреждать — ведь жители крупных мексиканских городов крайне недовольны, потому что эти мигранты по сути заполонили их улицы. Поступают сведения о том, что, когда эти мигранты едут на «поезде смерти» в Америку, они добираются до определённой точки в Мексике и там уже дожидаются сообщения от Службы пограничного контроля США, которая через специальное приложение их уведомляет о том, что можно ехать. То есть во всех этих мексиканских городках, через которые проходят эти поезда, просто невыносимая ситуация сейчас. И вот сейчас надо мной вы видите железнодорожный мост, правильно? Так поезда там едут буквальные каждые полчаса! То есть они по Мексике успевают проехать считаные мили — а потом останавливаются и возвращаются обратно в Штаты. И вот так они и ходят — туда-сюда, туда-сюда.

И они забиты мигрантами?

РАЙАН МАТТА: Нет, мигрантов там не видно. То есть они спрыгивают где-то — они, наверное, где-то в задних вагонах, с нашей стороны их не видно; они сходят с поезда, а потом пешком приходят и пересекают границу в Игл-Пасс.

Невероятно просто. Выходит, что, когда я говорю о четырёх миллионах мигрантов — и вот на экранах видно все эти кадры, которые вы отсняли с дронов в Игл-Пасс, а снимате вы там регулярно, и границу пересекают тысячи людей... Когда, на ваш взгляд, должна будет прибыть в США основная масса людей из этих четырёх миллионов? Это уже происходит, или же это будет только через несколько месяцев — либо уже дальше в 2024 году?

РАЙАН МАТТА: Думаю, что мы уже наблюдаем их прибытие. Очевидно, что они уже прибывают на нашу территорию. Собственно, поэтому мы и отправились в Техас — мы там побывали в районе 18 ноября, то есть одну-две недели назад, и там как раз и отсняли с дронов эти кадры. Мы ведь получили от Карлоса информацию о том, что будет вот такое и что люди начнут прибывать где-то с начала ноября, в течение примерно 90 дней с первого числа этого месяца. Такие цифры получились на основе тех данных, которые нам передал один из наших приятелей-журналистов: тот отправился в Колумбию и вместе с мигрантами проделал весь путь через Панаму, через Дарьенский пробел, в общем, доехал на «поезде смерти» до Америки. И ему на это понадобилось где-то шесть недель. То есть, выходит, что самая удалённая точка этого каравана где-то примерно в 90 днях пути. Вот как много людей, получается, направляются к нам.

То есть большая часть этой группы мигрантов доберётся до нас к середине января — началу февраля?

РАЙАН МАТТА: Совершенно верно. Это, собственно, уже происходит — посмотрите только, что сейчас творится в Аризоне.

Дата публикации 01 декабря 2023 года.