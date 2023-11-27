Американский журналист: Белый дом раздувает миграционный кризис, чтобы навсегда изменить США

Соединённые Штаты сталкиваются с невиданным доселе наплывом мигрантов, заявил в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner журналист-расследователь Тодд Бенсман. По его словам, этот кризис не только ложится тяжким бременем на плечи налогоплательщиков и способствует росту преступлений, но и фактически трансформирует все аспекты американского гражданского общества.

Недавно я брал интервью у генерала Майкла Флинна и полковника Дугласа Макгрегора. Оба недвусмысленно дали понять, что, по их мнению, Соединённые Штаты подвергаются нападению и вторжению на нашей южной границе. Я знаю, что вы много об этом писали. Что вы думаете об этом? Пожалуйста, помогите нам понять, что происходит на границе.

ТОДД БЕНСМАН, журналист-расследователь: Обычно я стараюсь воздерживаться от столь громких слов. На мой взгляд, достаточно просто показать цифры. По любым показателям количество людей, которых впускают или которые попадают в страну тем или иным способом, безусловно, является самым большим в истории США. Мы никогда и близко не подходили к такому значению, даже к трети такого количества людей, которые поступают к нам через южную границу.

И это беспрецедентное количество людей, которые пересекли границу, попали в страну, получили разрешение въехать, пройти необходимую процедуру и остаться. Они вполне могут находиться здесь до конца своей жизни на постоянной основе на законных основаниях или нелегально.

Речь идёт о как минимум порядка пяти миллионах людей, которые за три года фактически въехали в страну, чтобы остаться. Это довольно сдержанная оценка. Я буду придерживаться её, потому что даже она выглядит весьма плачевно. При этом ещё миллионы едут в США прямо сейчас, пока мы с вами беседуем.

Мы ежедневно видим цифры, которые... казалось, что последние рекорды не удастся превзойти, но мы продолжаем бить каждый прошлый рекорд, да ещё и во всех возможных категориях. На мой взгляд, речь идёт о переполнении.

Да, они наводняют границу, они наводняют систему. Я имею в виду, взгляните на Нью-Йорк. Они буквально говорят: «Ладно, теперь нам придётся избавиться от полиции». Похоже, что политика по урезанию бюджета полиции работает. Я не думал, что она будет работать так. Но они избавляются от многих полицейских. Они откладывают выделение миллиардов долларов на ремонт инфраструктуры.

А теперь они ещё отбирают деньги у системы образования, чтобы размещать нелегалов или нелегальных иммигрантов, если вам угодно, в шикарных отелях. Их кормят три раза в день, предоставляют мобильные телефоны, им ежемесячно платят больше, чем некоторым людям, которые получают пособия. Когда вы говорите о переполнении, имеете ли вы в виду именно это крупное давление на программы социальной защиты Соединённых Штатов?

ТОДД БЕНСМАН: Несомненно. Нет ни одного аспекта американского гражданского общества, который не преобразился бы перманентно в результате этого (миграционного кризиса. — ИноТВ). То, через что мы проходим, является поворотным. Не слушайте тех, кто говорит, что подобное всегда происходит, что мы уже через такое проходили и что нам необходимо с этим смириться. Мы никогда раньше не переживали ничего подобного, даже то, что происходило на острове Эллис, не может сравниться с этим по темпам притока.

И так будет продолжаться как минимум год под управлением действующей администрации. В основе происходящего политика. Речь не идёт о некомпетентности. Это делается специально. Число мигрантов, которые приедут в последний год президентского срока Байдена, несомненно, превзойдёт число, которое превзошло прошлогодний показатель. А то, в свою очередь, затмило показатель позапрошлого года.

И это просто меняет страну. Нельзя допускать, чтобы миллионы и миллионы нуждающихся людей приезжали к нам так быстро, как это происходит сейчас, и в таких количествах. И мы не собираемся позволять им спать на улице. Это плохая политика для всех. Мы не позволим им голодать, оставаться без медицинской помощи или не посещать наши государственные школы. И всё это будет стоить денег. И всё это обойдётся дорого, уже очень дорого обходится.

Да, всего пару дней назад я прочитал, что затраты превысят 450 миллиардов долларов всего за один год, что в четыре раза выше затрат (Вашингтона. — ИноТВ) на российско-украинский конфликт. Это наносит удар по американским налогоплательщикам, вынуждая их отдавать деньги на программы, от которых они даже не получают никакой выгоды.

ТОДД БЕНСМАН: Ага. Это нефинансируемое бремя. Это непредвиденные расходы. В Америке полно городов — некоторые из них жалуются громче, чем другие, — которые требуют федеральной помощи, потому что они просто не учли этого (притока мигрантов. — ИноТВ). Они не могли его учесть. Им было плевать, когда он происходил. В основном это города, контролируемые демократами.

Он (наплыв нелегалов. — ИноТВ) не только повлияет на бюджеты, но и создаст трудности нашему уголовному правосудию. Он негативно скажется на всех базовых системах нашего гражданского общества. Помимо миллиардных затрат, возникнут проблемы второго и третьего порядка, такие как обострение криминальной обстановки и рост определённых видов преступлений — убийств, изнасилований, растления малолетних и тому подобного.

В страну прибывает множество бандитов. И к нам приезжает больше людей, которые находятся в списке террористов ФБР, чем когда-либо прежде. Люди едут со всех уголков земного шара, и мы понятия не имеем, кто они. Это наивысшая степень опасности от незнакомцев.

Дата публикации 27 ноября 2023 года.