NPR: помощь США Киеву оказалась под угрозой из-за миграционной политики Байдена

Глубоко укоренившиеся на Капитолийском холме разногласия относительно миграционного кризиса могут сорвать американскую поддержку Украины. Администрация Байдена пытается увязать финансирование правительства Зеленского с защитой южной границы, но многие законодатели-республиканцы убеждены, что предлагаемые Белым домом меры являются недостаточными, передаёт NPR.

Вашингтон вздохнул с облегчением после того, как конгресс принял план расходов, который позволит федеральному правительству работать в течение праздников. Но передышка будет недолгой, поскольку уже назревают новые споры по поводу вопроса, который остался за пределами одобренной законодателями инициативы, — финансирования Украины, передаёт NPR.

Существуют опасения, что глубоко укоренившиеся разногласия по поводу миграции могут сорвать помощь Киеву. Эти распри между демократами и республиканцами также могут негативно сказаться на других приоритетах национальной безопасности Белого дома.

«Если мы хотим помочь Украине, — а я хочу, — нам нужно обезопасить нашу границу», — подчеркнул в интервью NPR сенатор-республиканец Линдси Грэм. Подобное беспокойство относительно миграционного кризиса в США разделяют многие его однопартийцы.

Президент просит у законодателей выделить дополнительные миллиарды долларов Киеву и Тель-Авиву. Но хотя американские парламентарии широко поддерживают помощь Израилю, республиканцы относятся к выделению денег правительству Зеленского с большим скепсисом.

Администрация Байдена попыталась «подсластить пилюлю» и включила в свой проект $14 млрд на новые технологии и наём тысячи новых пограничников. Но некоторые республиканцы считают, что этих мер недостаточно. Они грозят приостановить спонсирование Киева, если правительство США не проведёт «структурные изменения» в миграционной политике.

Обе стороны вряд ли быстро придут к какому-либо решению, особенно по такому сложному вопросу, как граница. К тому же законодатели уже разъехались на каникулы, а это значит, что даже небольшие подвижки в этом направлении произойдут только после Дня Благодарения, заключает NPR.