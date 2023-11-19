Hill: Орбан считает, что Украине ещё очень далеко до вступления в ЕС

12:36
Медведев назвал инвестиции в ВПК и войны квинтэссенцией доктрины безопасности США
Инвестиции в военно-промышленный комплекс и войны на других континентах являются квинтэссенцией доктрины безопасности США, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
12:33
Аналитик Шнейдерман дал прогноз по курсу доллара и евро на следующей неделе
Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман в беседе с RT рассказал об ожидающихся изменениях в курсах валют доллара и евро на следующей неделе.
12:31
Газзаев мог возглавить сборную России перед домашним чемпионатом мира
Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, предлагали ли ему возглавить сборную России по футболу.
12:29
Матч между «Металлургом» и АКМ в ВХЛ перенесли из-за урагана
Игра между «Металлургом» и АКМ в ВХЛ была перенесена из-за урагана.
12:20
Песков назвал темпы роста экономики России в 3% недостаточными
Нынешние темпы роста экономики России примерно в 3% являются недостаточными, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
12:19
Хуситы в Йемене заявили, что будут атаковать все корабли Израиля
Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» заявило о готовности атаковать все корабли Израиля. Об этом сообщил телеканал Al Masirah.
12:13
Футболист «Динамо» Лепский заявил, что никогда в жизни не перешёл бы в «Спартак»
Защитник московского «Динамо» Иван Лепский ответил, в какой клуб он бы точно не перешёл.
12:13
Сола выиграла гонку преследования на Кубке Международной лиги клубного биатлона
Белоруска Анна Сола стала победительницей гонки преследования на Кубке Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ).
12:10
Синоптик Цыганков: с пятницы установилась зимняя погода в Москве
Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице на следующей неделе.
12:09
Норрис попал в больницу после аварии на Гран-при Лас-Вегаса
Пилот McLaren Ландо Норрис попал в больницу после аварии на Гран-при Лас-Вегаса «Формулы-1».
11:58
Песков: сначала из-за санкций была угроза обвала экономики России
В самом начале ввода санкций против России существовал риск того, что российская экономика обвалится, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
11:54
Глава RCC Клименко: бой Штыркова и Минеева реально крутой
Глава RCC Николай Клименко высказался о поединке Ивана Штыркова и Владимира Минеева.
11:52
МО России: ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении до 200 военных
Украинские военные потеряли в районе Торского участка на Краснолиманском направлении до 200 человек. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
11:46
Радимов: вряд ли Россия сыграла бы с Кубой, если бы не эта политическая ситуация
Бывший футболист сборной России Владислав Радимов поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой Кубы.
11:43
Местные власти заявили о повреждении объекта инфраструктуры в Киевской области
В Киевской области получил повреждения объект инфраструктуры, сообщил глава местной военной администрации Руслан Кравченко.
11:35
Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ, Панарин — второй
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров назван первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
11:25
Смольский — о победе на МЛКБ: это биатлон, всё решается на последней стрельбе
Белорусский биатлонист Антон Смольский прокомментировал победу в гонке преследования на этапе Кубка Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ).
11:25
ВС России поразили штурмовые группы трёх бригад ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские войска нанесли поражение штурмовым группам трёх механизированных бригад армии Украины на Краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
11:21
Воздушную тревогу объявили во второй раз за утро на севере Израиля
Воздушную тревогу второй раз за утро объявили на севере Израиля. Об этом сообщила Армия обороны Израиля.
11:11
Мбаппе: 300 голов за карьеру — смешно, потому что есть те, у кого 800 или 850 мячей
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе поделился эмоциями после того, как достиг отметки 300 голов за карьеру.
11:11
Женщину в Новокузнецке придавило рекламной вывеской
В Новокузнецке женщину придавило сорвавшейся из-за ураганного ветра рекламной вывеской, она госпитализирована.
11:05
Нападающий «Рейнджерс» Веси заявил, что впечатлён игрой Панарина
Нападающий «Рейнджерс» Джимми Веси впечатлён игрой партнёра по команде — Артемия Панарина.
10:52
Три человека погибли в результате ДТП в Нижегородской области
Три человека погибли в результате ДТП в Нижегородской области, ещё один пострадал, сообщает ГИБДД региона.
10:51
МИД Иордании: арабские страны не отправят войска в Газу после завершения конфликта
Арабские страны не планируют отправлять своих военных в сектор Газа после завершения конфликта для наведения порядка. Об этом заявил глава МИД Иордании Айман Сафади.
10:50
Ферстаппен стал победителем Гран-при Лас-Вегаса «Формулы-1»
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Лас-Вегаса «Формулы-1».
10:43
Большунов выиграл коньковую разделку на 10 км в рамках Кубка Хакасии
Александр Большунов выиграл гонку с раздельным стартом на 10 км в свободном стиле в рамках Всероссийских соревнований «Кубок Хакасии».
10:38
Джокович назвал Алькараса своим главным соперником в 2023 году
Серб Новак Джокович прокомментировал победу над испанцем Карлосом Алькарасом в матче 1/2 финала Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Турине (Италия).
10:36
Армия Израиля выявила около десяти выстрелов из Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о выявлении около десяти миномётных выстрелов в сторону населённого пункта Шломи.
10:32
Al Hadath: около 900 раненых вывезут из Газы на лечение в Турцию
Около 900 раненых вывезут из сектора Газа через Египет в Турцию на лечение.
10:24
Кварацхелия рассказал о встрече с Месси на церемонии вручения «Золотого мяча»
Полузащитник «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия поделился эмоциями от общения с нападающим «Интер Майами» и национальной команды Аргентины Лионелем Месси на церемонии вручения награды, присуждаемой лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football «Золотой мяч».
10:23
CNN: иностранные наёмники покидают Украину на фоне ожесточённых боёв
Многие прибывающие на Украину иностранные наёмники покидают страну после того, как видят ожесточённые бои, сообщает телеканал CNN со ссылкой на офицера украинской армии Дмитрия Костюка.
10:21
Минеев заявил, что готов провести реванш со Штырковым
Российский боец Владимир Минеев заявил, что готов провести реванш с Иваном Штырковым.
10:10
BI: дроны «Ланцет» становятся всё большей угрозой для ВСУ
Российские боеприпасы «Ланцет» становятся всё большей угрозой для армии Украины на поле боя, сообщает Business Insider.
10:04
Смольский выиграл гонку преследования на Кубке Международной лиги клубного биатлона
Белорус Антон Смольский одержал победу в гонке преследования на первом этапе Кубка Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске.
09:58
Мельникова: грустно, что МОК рекомендовал странам не участвовать в Играх дружбы
Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова заявила, что её огорчает рекомендация Международного олимпийского комитета (МОК) странам не участвовать в Играх дружбы.
09:57
МИД: Венесуэла и Россия намерены создать надёжный канал для импорта
Россия и Венесуэла хотят создать надёжный канал для импорта, заявил глава венесуэльского МИД Иван Хиль Пинто.
09:56
Сигналы воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля
Воздушную тревогу объявили на севере Израиля. Об этом сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
09:45
Овечкин — о победе «Вашингтона»: нашли способ играть в свою игру
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал победу над «Коламбусом» в матче НХЛ.
09:41
Politico: США введут санкции против тех, кто притесняет жителей Западного берега
Президент США Джо Байден велел подготовить санкции против израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан, притесняющих палестинское население, сообщает издание Politico со ссылкой на американского чиновника.
09:40
Губернатор заявил, что 115 пострадавших при ЧП в доме в Астрахани получили выплаты
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявил, что 115 пострадавших при обрушении части дома в Астрахани получили выплаты.
09:30
Мбаппе превзошёл Роналду и Месси по голам до 25-летия
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе превзошёл Криштиану Роналду и Лионеля Месси по голам до 25-летия.
09:25
МИД Венесуэлы: ослабление санкций США не повлияет на сотрудничество с Россией
Ослабление санкций США против Венесуэлы не скажется на сотрудничестве с Россией в нефтяном секторе, заявил глава венесуэльского МИД Иван Хиль Пинто.
09:19
Independent: конфликты в Газе и на Украине ставят под вопрос переизбрание Байдена
Конфликты в секторе Газа и на Украине могут послужить причиной провала президента США Джо Байдена на грядущих выборах. Об этом пишет газета The Independent.
09:15
Тикнизян — о невыходе сборной Армении на Евро-2024: наша мечта умерла
Футболист сборной Армении Наир Тикнизян поделился эмоциями после матча отборочного турнира чемпионата Европы — 2024 с Уэльсом.
09:05
Азаров: в этом году не будет подвижек по переговорам о вступлении Украины в ЕС
Переговоры о вступлении Украины в Европейский союз вряд ли начнутся в нынешнем году, заявил бывший украинский премьер Николай Азаров.
08:59
Ничушкин стал первой звездой матча «Колорадо» с «Далласом» в НХЛ
Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин признан первой звездой матча с «Далласом» в НХЛ.
08:51
Во Франции сообщили об успешном испытании стратегической баллистической ракеты
Франция провела успешное испытание стратегической баллистической ракеты, сообщает Министерство обороны страны.
08:45
В Молдавии начался второй тур местных выборов
Второй тур в местные органы власти начался в Молдавии. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии республики.
08:44
Непомнящий занял третье место на турнире в Сент-Луисе
Российский шахматист Ян Непомнящий занял третье место на турнире Grand Chess Tour в Сент-Луисе.
08:33
Times of Israel: родственники заложников ХАМАС протестовали у офиса Нетаньяху
Десятки людей, чьи родственники находятся в заложниках у движения ХАМАС, приняли участие в протестах у резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщает газета The Times of Israel.