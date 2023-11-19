Hill: Орбан считает, что Украине ещё очень далеко до вступления в ЕС

Украина находится на расстоянии «во много световых лет» от вступления в Евросоюз, приводит The Hill заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. По его словам, правительство страны выступит против начала переговоров с Киевом, которое будут обсуждать на заседании Европейского совета.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина находится на расстоянии «во много световых лет» от вступления в Евросоюз, пишет The Hill со ссылкой на Associated Press и венгерские СМИ. В субботу на съезде своей партии венгерский лидер подчеркнул, что его правительство выступит против начала переговоров о вступлении, вопрос о котором поднимут на заседании Европейского совета в декабре.

«Нашей задачей будет исправить ошибочное обещание (Брюсселя. — ИноТВ) начать переговоры с Украиной, потому что Украина сейчас находится на расстоянии во много световых лет от Евросоюза», — цитирует Орбана издание. Он добавил, что «Венгрия делает всё возможное для заключения мира» между Украиной и Россией», но, к сожалению, «российско-украинская война продолжается, и гибнут десятки тысяч людей». Премьер-министр считает, что «дипломаты должны вернуть себе контроль», иначе «женщины будут зря ждать своих сынов, отцов и мужей домой».

Ранее Виктор Орбан пригрозил прекратить поддержку Киева из-за отношения к этническим венграм. В сентябре он осудил закон от 2017 года, который не даёт венграм говорить на собственном языке. По словам премьер-министра, Венгрия не станет поддерживать позицию Украины по международным вопросам, «пока не вернут предыдущие законы».