Будапешт призывает к «стратегическим дебатам» по вопросу политики Евросоюза в отношении Украины, пишет Daily News Hungary. В ходе обсуждения должны быть предоставлены результаты, к которым привела поддержка Украины. В случае неудовлетворительного исхода дебатов вектор политики должен быть изменён и также поставлен под сомнение вопрос получения Киевом статуса кандидата на членство в Европейский союз.

Для формирования политики ЕС в отношении Украины должен быть предоставлен определённый «период рассмотрения различных вариантов и проведения стратегической дискуссии», — заявил в среду в Брюсселе министр Венгрии по делам Евросоюза, сообщает Daily News Hungary. В ходе дискуссии должны быть показаны результаты, к которым привела стратегия ЕС по поддержке Украины на сегодняшний день, включая предоставленные ресурсы, их использование и достигнутые результаты.

Как отмечает автор статьи, Европейский союз строил свою украинскую политику, предполагая победу Киева в войне. Это должно было вызвать определённые политические перестановки в Кремле. Но уже сейчас эта стратегия кажется несостоятельной и требующей пересмотра.

Также актуален вопрос с кандидатурой Украина в члены ЕС. «Без стратегических дебатов мы не в состоянии принять решение о дальнейших шагах по вступлению Украины в ЕС», — отметил министр по делам Венгрии в Евросоюзе Янош Бока.

В докладе Еврокомиссии говорится, что Киев не выполнил всех требований для получения статуса кандидата на вступление в Европейский союз, сообщает издание. Невыполнение этих условий по идее делает невозможным поднятие вопроса о вступлении страны в ЕС. Так что Венгрия потребовала пересмотра политики Европейского союза в отношении заявки Украины на официальное членство в блоке.