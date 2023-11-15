Глава МИД Венгрии: помощь ЕС Украине лишь усугубила кровопролитие и разрушения

Конфликт на Украине длится уже двадцать один месяц, но, по мнению большинства экспертов, военные действия зашли в тупик. Как пишет The European Conservative, глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что прежде, чем принимать решение о новых тратах, ЕС должен сперва посмотреть, принесли ли потраченные на Украину миллиарды евро и санкции против России какие-либо результаты. Министр уверен, что помощь ЕС лишь усугубила кровопролитие и разрушения.

Украина снова оказалась в повестке дня Совета ЕС по иностранным делам. Однако, как пишет The European Conservative, несмотря на промелькнувшие в СМИ сообщения о том, что официальные лица США и Европы начали обсуждать с украинским правительством возможные мирные переговоры, направленные на урегулирование конфликта с Россией, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил, что воинственная риторика, столь характерная для многих государств — членов ЕС, осталась неизменной.

«В умах многих моих коллег до сих пор живёт военный психоз», — заявил Сийярто в ответ на вопрос журнала на пресс-конференции в Брюсселе.

Как продолжает издание, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок недавно объявила, что её страна «значительно расширит» военную поддержку Украины в следующем году. Правительство Германии намерено увеличить в 2024 году помощь с первоначально запланированных €4 млрд до €8 млрд. С начала конфликта в феврале прошлого года Германия стала одним из крупнейших военных поставщиков Украины, отправив ей массу техники, включая танки, бронетранспортёры, системы ПВО и ракетные комплексы Patriot. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель также подчеркнул в понедельник, что блок «продолжает поддерживать Украину», а его совокупная военная помощь достигла €27 млрд.

Конфликт на Украине длится уже двадцать один месяц, но, по мнению большинства экспертов, военные действия зашли в тупик: линия фронта почти не движется. По мнению Сийярто, прежде, чем принимать решение о новых тратах, ЕС должен сперва посмотреть, принесли ли потраченные на Украину миллиарды евро и санкции против России какие-либо результаты. Министр считает, что помощь ЕС лишь усугубила кровопролитие и разрушения.

«Мы не приблизились к достижению мира», — констатировал он, добавив, что своими санкциями ЕС «выстрелил себе как минимум в ногу».

Как отмечает автор статьи, Венгрия единственная из государств — членов ЕС отказалась предоставлять Украине военную помощь и в течение нескольких месяцев блокировала выплаты в поддержку Киева на сумму €500 млн в рамках так называемого Европейского фонда мира до тех пор, пока не получила от Киева гарантий, что OTP Bank и другие венгерские компании будут исключены из чёрного списка «международных спонсоров войны».

Венгрия также выступает против переговоров о начале вступления Украины в ЕС, как предложила Европейская комиссия на прошлой неделе. Сийярто подчеркнул, что Украина далека от критериев ЕС, особенно в отношении защиты этнических меньшинств, включая венгерскую общину. Украина ограничила право этнических меньшинств на использование своих языков в школах и средствах массовой информации, а также в культурных и общественных учреждениях. При этом распоряжение касается даже поселений, где меньшинства составляют большинство местного населения. Сийярто заявил, что положение венгерского меньшинства на Украине постоянно ухудшается.

В своей позиции по украинскому конфликту Венгрия обрела союзника в соседней Словакии. Согласно обнародованной программе нового правительства, Словакия свернёт официальную военную помощь Украине и будет добиваться прекращения боевых действий. Правительство поддержит санкции лишь в том случае, если они отвечают интересам граждан страны и их благополучию. Программа обещает поставить интересы Словакии превыше всего и — вслед за Венгрией — подтверждает несогласие правительства с отменой национального права вето для стран — членов ЕС или с переходом к голосованию большинством по целому ряду вопросов.