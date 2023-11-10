Bloomberg: Орбан отверг взаимосвязь переговоров ЕС по Украине с финансированием Венгрии Евросоюзом

Начало переговоров о членстве Украины в Европейском союзе или выделение средств на военную поддержку Киева за счёт налогоплательщиков не могут быть связаны с финансированием Венгрии, которое было удержано со стороны руководства ЕС, пишет Bloomberg. Об этом в радиоинтервью заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, подчеркнув слушателям, что отказ Венгрии от переговоров с Украиной о её возможном членстве в Евросоюзе не станет предметом торга.
Венгрия решительно выступает против начала переговоров о членстве Украины в Европейском союзе или выделении средств на военную поддержку Киева за счёт денег налогоплательщиков. Об этом заявил венгерский премьер Виктор Орбан, который подчеркнул, что эти вопросы не могут быть связаны с финансированием его страны, которое было удержано со стороны руководства ЕС, пишет Bloomberg.
«ЕС задолжал Венгрии деньги», — заявил Орбан в своём еженедельном радиоинтервью. «Отказ Венгрии от переговоров с Украиной о её членстве в Евросоюзе не станет предметом торга», — отметил политик.
В прошлом году ЕС заморозил финансирование Венгрии в объёме более $30 млрд из-за опасений европейцев по поводу «отката демократии» в восточноевропейском государстве, напоминает издание. Орбан рассчитывал на выделение хотя бы части этих средств для укрепления бюджета своей страны.
В то же время страны Европейского союза рассматривают способ оказания поддержки Украины в случае, если Венгрия наложит вето на текущий пакет помощи в размере €50 млрд. Орбан отказался поставлять оружие Киеву и неоднократно заявлял, что контрнаступление Украины обречено на провал, вызывая раздражение других стран Евросоюза, завершает автор статьи.
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