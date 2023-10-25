Венгерский евродепутат в The Guardian: дружба Виктора Орбана с Владимиром Путиным — это российский троянский конь в ЕС

ЕС стоит признать, что Венгрию при Орбане «больше нельзя причислять к группе демократических стран», а сам Орбан превратился из-за дружбы с Путиным в троянского коня России в Евросоюзе. На страницах The Guardian оппозиционный венгерский евродепутат Каталин Чех призывает Брюссель действовать: не выделять Будапешту денег из европейского бюджета, помогать «гражданскому обществу в Венгрии», а также провести реформу и убрать принцип единогласия для ограничения власти лидеров подобных Орбану.

Фотографии с саммита «Пояс и путь», где встретились Владимир Путин и Виктор Орбан, «вызвали шок в западных столицах», — заявляет на страницах The Guardian венгерский евродепутат Каталин Чех. По её мнению, такая реакция является правильной, так как «встреча в Пекине продемонстрировала шокирующую картину: собрание авторитарных лидеров, включая Путина и руководство «Талибана»*, а в центре Орбан, премьер-министр предположительно демократического государства — члена ЕС».

Участие Орбана в саммите показало, что «Венгрию больше нельзя причислять к группе демократических стран», хотя многие по-прежнему отказываются это признавать, несмотря на заявления Европарламента, учёных и экспертов. Чех обвиняет ЕС в том, что «предупреждения венгерской оппозиции… не были восприняты достаточно серьёзно институтами ЕС, имеющими реальные рычаги влияния и правовые механизмы для поддержки верховенства закона и демократических ценностей в своих государствах-членах».

В британской газете она указывает, что «дружба Орбана с Путиным не просто постыдна, но и вызывает тревогу», ведь таким образом президент России через Венгрию может получить право вето в ЕС из-за правила единогласного голосования. Евродепутат указывает, что страны в Евросовете, например, министр иностранных дел Литвы уже задаётся вопросом: «представляет ли его венгерский коллега позицию Венгрии или Кремля».

«В течение десятилетия ЕС откладывал конкретные действия», и «потребовались годы неустанного давления с нашей стороны, со стороны законодателей Европейского парламента на то, чтобы Европейская комиссия ввела санкции против правительства Орбана за его откат от демократии», — продолжает Чех. Но в какой-то мере уже поздно, потому что «орбанизм распространяется», а «правые популисты во всём мире стремятся скопировать учебник по демонтажу демократии», — Чех указывает на Дональда Трампа, лестно отзывавшегося об Орбане.

Тем не менее у ЕС, по её мнению, ещё есть шанс ограничить власть и влияние Виктора Орбана. Брюсселю следует использовать поражение польской партии «Право и справедливость», с которой «Орбан сформировал стратегический союз» для противодействия ЕС. Благодаря поражению польских правых, Орбана «можно будет легче изолировать на европейском уровне».

Каталин Чех, представляющая Венгрию в Европарламенте, призывает Брюссель не торопиться «размораживать» европейские субсидии для своей страны. Она предлагает «сохранять спокойствие» и не обращать внимания на заявления и угрозы со стороны Орбана, «злоупотребить своим правом вето на бюджетный процесс». По её мнению, лучше сохранить ограничения, так как в противном случае Орбан так и будет использовать своё право для «вымогательства» денег у Брюсселя.

Кроме того, «ЕС также должен оказывать больше поддержки независимому гражданскому обществу и угнетённым местным органам власти» в Венгрии, считает Чех.

Наконец, по мнению Чех, «крайне важно отменить правило единогласного голосования во внешнеполитических делах, как это предполагает франко-германское предложение по реформе ЕС». По мнению оппозиционного венгерского депутата, «этот шаг имеет решающее значение для предотвращения ситуаций, когда лидеры обладают непропорциональной властью, позволяющей авторитарным троянским коням проникнуть в ЕС». Чех призывает действовать быстро, так как на кону безопасность ЕС «в условиях всё более опасного глобального политического ландшафта».

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.