Guardian: переговоры о вступлении в ЕС грозят стать для Украины ловушкой

В следующем месяце главам Евросоюза предстоит решить, стоит ли начинать диалог с Киевом о его членстве в организации. В связи с рядом объективных факторов, включая бедственное положение украинской экономики, эти переговоры могут затянуться на неопределённый срок и не принести никаких результатов, пишет обозреватель The Guardian Дермот Ходсон.

На декабрьской встрече в Брюсселе перед главами ЕС встанет крайне важный вопрос: начинать ли диалог с Киевом о его членстве в организации. Европейский совет почти наверняка даст зёленый свет, но это не означает, что Украине будет разрешено вступить в организацию в ближайшее время. Более того, страна рискует оказаться в ловушке переговоров, которые ни к чему не приведут, пишет обозреватель The Guardian Дермот Ходсон.

В частности, по его словам, процесс рискует затянуться из-за нежелания НАТО принимать Украину в свои ряды. Ещё одним препятствием может стать то, что она является одновременно беднейшей страной в Европе и крупнейшим экспортёром сельскохозяйственной продукции в мире.

Сельское хозяйство наверняка окажется наиболее острой темой в переговорах между ЕС и Киевом и потенциальной точкой напряжённости. Ведь членство страны в блоке приведёт к ужесточению конкуренции для фермеров Словакии, Польши и Венгрии, которые уже пошли против Брюсселя и запретили импорт украинского зерна, отмечает автор статьи.

Кроме того, Евросоюзу придётся оказывать Украине огромную финансовую поддержку. Общая стоимость её принятия может достичь €186 млрд. В результате другие страны организации не только станут получать меньше дотаций, но и будут вынуждены вносить больше в общий бюджет, подчёркивает Ходсон.

Третья причина, почему Киеву предстоят длительные и потенциально безрезультатные переговоры, заключается в том, что у нынешних членов блока будет достаточно возможностей изменить своё мнение. Учитывая высокие ставки, связанные с вступлением Украины, вполне возможно, что одна или несколько стран вынесут этот вопрос на референдум. И как показывает опыт Британии, подобные голосования в ЕС дают непредсказуемый результат, обращает внимание автор статьи.

В настоящий момент ЕС подыгрывает мечтам Владимира Зеленского о вступлении, но ещё неизвестно, насколько блок на самом деле готов поддерживать это «воображаемое будущее». Украина может радоваться началу переговоров о её членстве, но ей не стоит рассчитывать на их успешное завершение, заключает Дермот Ходсон.