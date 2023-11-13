Экс-глава МИД Австрии: «сюрреалистичные» обещания фон дер Ляйен принять Украину в ЕС только усугубят расколы внутри блока

Некоторые называют решение Еврокомиссии начать переговоры о вступлении Украины в ЕС историческим, но бывший главный дипломат Австрии – Карин Кнайсль считает его скорее «сюрреалистичным». В интервью для YouTube-канала журналиста Флавио фон Вицлебена она указывает на то, что ЕС хочет «импортировать конфликты» внутрь блока. Такие страны, как Босния и Герцоговина, как Косово или Украина с их неурегулированными конфликтами, ослабят союз и привнесут новые конфликты. Кнайсль полагает, что до реализации заявлений фон дер Ляйен не дойдёт, так как Венгрия и ещё десяток стран выступят против этого.

КАРИН КНАЙСЛЬ, экс-глава МИД Австрии: Сейчас это уже не только Украина, страна в состоянии тотальной войны, с коррупцией и остальными проблемами, что уже, конечно, нечто другое, но что раньше всегда было, так сказать, препятствием. У нас также есть Босния и Герцеговина, которая находится в патовом состоянии. У нас есть Косово, которое также находится в тупиковой ситуации и где конфликт может вспыхнуть вновь в любой момент. Таким образом, Европейский союз импортирует конфликты. И так уже было в случае с Кипром. Потому что в отношении Кипра также изначально говорилось, что в первую очередь конфликт должен быть решён. Тогда люди пытались реализовать какие-то мирные планы Кофи Аннана с ООН, но, в конце концов, решили просто «импортировать» этот конфликт, имею в виду северный Кипр.

И что теперь делать с Боснией и Герцеговиной, с Украиной, которая, вообще-то, остаётся одним большим полем сражения, мне неведомо. То есть эта речь Урсулы фон дер Ляйен, я видела её отрывки на экране... Ох... Моя внутренняя реакция на неё была такая: это всё просто сюрреализм, да. Это... Я думаю, что все, кто так или иначе серьёзно занимался европейской интеграцией, переворачиваются теперь в гробах, потому что очевидно, что большинство из тех, кто был серьёзен в этом вопросе, мертвы.

Это сюрреалистично ещё и потому, что госпожа фон дер Ляйен не одна. Она не одна, она делает это совместно со своей свитой, на основании бумаг тысяч бюрократов, которые да, имеют определённую поддержку со стороны некоторых стран ЕС, которые говорят: «да, да, Украина обязательно должна вступить в Европейский союз». И Германия лидирует тут, потому что фон дер Ляйен произнесла свою, скажем так, «историческую речь», на фоне заголовков с прошлой недели об Анналене Бербок, которая практически единолично пообещала своему коллеге Кулебе, что «вопрос с ЕС будет решён в вашу пользу».

Так возникает большая и опасная смута. К этому всё и идёт, ведь что может это дать, кроме того, что это вызовет гораздо большую раздробленность внутри существующего ЕС? Чего-то большего я в этом не вижу, потому что не только Венгрия скажет: «об этом не может быть и речи». По моему мнению, то же самое скажут и десять других столиц ЕС.

ФЛАВИО ФОН ВИЦЛЕБЕН, журналист: Да, будет интересно понаблюдать за тем, как всё будет развиваться дальше.

Дата выхода в эфир 12 ноября 2023 года.