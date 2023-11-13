Экс-глава МИД Австрии: «сюрреалистичные» обещания фон дер Ляйен принять Украину в ЕС только усугубят расколы внутри блока
КАРИН КНАЙСЛЬ, экс-глава МИД Австрии: Сейчас это уже не только Украина, страна в состоянии тотальной войны, с коррупцией и остальными проблемами, что уже, конечно, нечто другое, но что раньше всегда было, так сказать, препятствием. У нас также есть Босния и Герцеговина, которая находится в патовом состоянии. У нас есть Косово, которое также находится в тупиковой ситуации и где конфликт может вспыхнуть вновь в любой момент. Таким образом, Европейский союз импортирует конфликты. И так уже было в случае с Кипром. Потому что в отношении Кипра также изначально говорилось, что в первую очередь конфликт должен быть решён. Тогда люди пытались реализовать какие-то мирные планы Кофи Аннана с ООН, но, в конце концов, решили просто «импортировать» этот конфликт, имею в виду северный Кипр.
И что теперь делать с Боснией и Герцеговиной, с Украиной, которая, вообще-то, остаётся одним большим полем сражения, мне неведомо. То есть эта речь Урсулы фон дер Ляйен, я видела её отрывки на экране... Ох... Моя внутренняя реакция на неё была такая: это всё просто сюрреализм, да. Это... Я думаю, что все, кто так или иначе серьёзно занимался европейской интеграцией, переворачиваются теперь в гробах, потому что очевидно, что большинство из тех, кто был серьёзен в этом вопросе, мертвы.
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