WION: помощь под угрозой из-за усталости Запада от Украины

Учитывая, что кризис в Газе занимает центральное место во всём мире, Украина может столкнуться с усталостью Запада от солидарности с ней, сообщает канал WION. Так, Венгрия раздумывает над возможностью наложения вето на пакет помощи Евросоюза размером 50 млрд евро для Киева. Франция также пересматривает собственный пакет помощи Украине для предотвращения истощения арсенала французской армии.

Учитывая, что кризис в Газе занимает центральное место во всём мире, не грозит ли Западу кризис веры в Украину? В то время, как война на Украине идёт уже двадцатый месяц, с одной стороны, Франция пересматривает свои поставки оружия Украине. С другой — Венгрия раздумывает над возможностью наложения вето на пакет помощи Евросоюза размером 50 млрд евро для воюющей страны.

Венгрия заявила, что помощь для Украины должна быть отделена от бюджета Евросоюза. Представитель правительства даже сообщил, что Евросоюзу нужна новая стратегия для Украины. Это не первое возражение Венгрии против пакета Евросоюза.

Ранее она наложила вето на похожее предложение в размере восьми миллиардов долларов — простите, 18 миллиардов евро — в 2023 году. Позже Будапешт одобрил этот пакет после получения уступок со стороны Евросоюза.

В ответ на обсуждение вето со стороны Венгрии, официальные лица ЕС выразили сожаление по поводу того, что, по их мнению, «Будапешт держит всех в заложниках». Официальные лица также подтвердили свои финансовые обязательства по поддержке Украины в войне.

ЕС заверил в существовании потенциального плана Б, чтобы продолжить финансовую поддержку украинских вооружённых сил. Глава блока предложил расширенный бюджет, чтобы помочь Украине удовлетворить её материально-технические и гуманитарные потребности.

Планируется, что ЕС проголосует по этому пакету 14 и 15 декабря. Однако учитывая близкие связи венгерского премьер-министра Виктора Орбана с Москвой, не исключается возможность потенциального наложения вето.

Помимо Венгрии, Франция также пересматривает пакет помощи Украине. В пресс-релизе министра обороны Франции Себастьяна Лекорню говорится, что у Парижа нет причин передавать вооружение из собственного арсенала Украине. Он также заявил, что правительство хочет, чтобы Украина закупила новые гаубицы у французских компаний, которым были выделены средства.

Министр также добавил, что эти меры необходимы для предотвращения истощения арсенала французской армии.

Дата выхода в эфир 14 ноября 2023 года.