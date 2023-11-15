Писториус: план ЕС по поставке Украине миллиона снарядов провалился

План Евросоюза по поставке Украине 1 млн артиллерийских снарядов обречён на провал, сообщает Die Welt. Об этом на саммите европейских министров обороны в Брюсселе заявил глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус. Более того, он подчеркнул, что сомнения по поводу этого плана у него возникли ещё в начале года, так как у ЕС недостаточно производственных мощностей для его реализации.

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что ЕС не сможет выполнить свой план по поставке Украине 1 млн артиллерийских снарядов к весне следующего года, сообщает Die Welt. «Отметки один миллион достичь не удастся. Из этого нужно исходить», — заявил он на саммите европейских министров обороны в Брюсселе. На данный момент до Киева дошло только 300 тыс. боеприпасов, отмечает немецкое издание.

Срыв плана Писториус связывает с отсутствием необходимых производственных мощностей. По его словам, заключённые Германией рамочные соглашения во многом помогли увеличить объёмы производства, но процессы «такие, какие они есть». Даже переход на военную экономику не приведёт к желаемому скачку показателей, подчеркнул глава оборонного ведомства.

Министр также дал понять, что сомнения по поводу возможности реализации этого плана у него возникли ещё в марте. «Я не обещал миллион — и делал это осознанно», — пояснил он. Ему вторили и другие эксперты: «Осторожно, согласовать поставку миллиона снарядов легко, и деньги есть, но должны быть и производственные мощности». В результате предостерегающие голоса оказались правы.

Теперь же возник вопрос: «На ком лежит ответственность за срыв планов?» И в ответе на него согласия нет. Верховный представитель ЕС по иностранных делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что проблема заключается не в отсутствии производственных мощностей, а в том, что боеприпасы уходят на другие рынки. По его словам, 40% изготавливаемой продукции экспортируется в третьи страны.

Его словам вторит европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. Он призывает страны — члены ЕС проследить за тем, чтобы продукция, которая создаётся на их территории, была в первую очередь предназначена для Украины. По его словам, к весне следующего года союз сможет производить ежегодно больше 1 млн боеприпасов.