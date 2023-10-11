Писториус: отправкой бригады в Литву Германия демонстрирует лидерство в ЕС и НАТО

В случае нападения на Литву военные бундесвера будут защищать территорию НАТО, пообещал министр обороны Германии в интервью Das Erste. Для этого в Литве будет создана немецкая бригада численностью около 4 тыс. человек. По словам Писториуса, это «проект-маяк рубежа времён». «Мы не просто пассивно переживаем переломный момент, мы помогаем его формировать, — заявил немецкий министр. — Таким образом, Германия демонстрирует реальное и очень конкретное лидерство в Европе и в НАТО».

В Литве будет сформирована немецкая бригада численностью около 4 тыс. человек, подтвердил Борис Писториус в интервью Das Erste. По его словам, возможно, туда будет отправлено даже больше военнослужащих, потому что помимо солдат армии нужны ещё и силы логистики, специалисты по информационным технологиям, медицинский персонал на местах.

Бригада должна не просто размещаться за пределами Германии — она должна быть готова к развёртыванию в любой момент. «Защита восточного фланга в понимании НАТО означает: наши солдаты будут тренироваться, чтобы сдерживать потенциального противника. В случае нападения они будут защищать территорию НАТО», — пообещал министр обороны Германии.

«С литовской бригадой мы продвигаемся, консультируясь с нашими союзниками, и открываем новые возможности и для себя», — также отметил Писториус. По его словам, это «проект-маяк рубежа времён», который имеет эффект и внутри войск. Все чувствуют, что в бундесвере что-то происходит. «Мы не просто пассивно переживаем переломный момент, мы помогаем его формировать, — уверен Писториус. — Таким образом, Германия демонстрирует реальное и очень конкретное лидерство в Европе и в НАТО».

В интервью Das Erste он пояснил, что достичь цели планируется в несколько этапов. Уже в первой половине 2024 года Германия хочет создать предварительное командование в Литве, а во второй половине 2024 года — так называемый штаб развёртывания. Это означает, что к концу следующего года Германия разместит в Литве небольшое трёхзначное число солдат. Как можно скорее — не позднее 2025 года — у бригады должен появиться командир.

По признанию Писториуса, партнёры Германии в Литве не смогут в одночасье построить и обеспечить необходимую инфраструктуру. Это также будет происходить в несколько этапов. «Поэтому в течение нескольких лет мы будем постепенно переводить бригаду в Литву», — пояснил германский министр обороны.

Когда бригада начнёт полноценно функционировать на местах, зависит не в последнюю очередь от прогресса литовской стороны в создании инфраструктуры. К концу года Литва совместно с Германией должна разработать дорожную карту.

Ожидается, что расположение бригады в Литве будет оптимальным в военном отношении. Бригада должна отвечать требованиям НАТО и вписываться в планы НАТО по обороне восточного фланга, в так называемую модель сил НАТО, подчеркнул Писториус в интервью немецкому телеканалу.

По замечанию Das Erste, опросы показывают, что лишь каждый пятый из военнослужащих бундесвера готов посвятить Литве многие годы. С точки зрения Писториуса, это не так мало: на начальном этапе возможность быть переведённым в Литву на три года получит далеко не каждый пятый военный бундесвера.

«Литва имеет отличную репутацию среди военнослужащих, — заверил журналистов Писториус. — Кстати, это связано и с тем, что там уже прекрасно отлажено взаимодействие, например, в возглавляемой нами многонациональной «Боевой группе». Это нам помогает. Потому что принцип добровольности будет иметь приоритет».

Также министр обороны подчеркнул, что Германия хочет привлекать партнёров. На протяжении многих лет бундесвер поддерживает тесные связи с сухопутными войсками других стран. Это доверительное сотрудничество, от которого выигрывают все стороны: «Мы вместе тренируемся, вместе используем имущество, вместе закупаем системы вооружения».

Для бригады в Литве это означает, что Германия хочет адаптировать свою боевую группу «Усиленного передового присутствия», уже дислоцированную в Литве, и интегрировать её в новую бригаду. Также Германия ведёт переговоры с партнёрами в Нидерландах и Норвегии о возможном участии в литовской бригаде.

К концу года Германия вместе с Литвой разработает дорожную карту. Тогда станет ясно, какие объекты и когда будут построены, чтобы военнослужащие бундесвера могли работать в Литве и, при желании, жить там со своими семьями. Уже сейчас Берлин рассматривает места вблизи крупных городов — Вильнюса и Каунаса.

Фактически речь идёт не только о военной инфраструктуре, такой как казармы и полигоны, но и о гражданской инфраструктуре, такой как детские сады и школы, а также места отдыха. Всё это должно быть обеспечено литовской стороной. «Мы хотим сделать рамочные условия привлекательными для военнослужащих бундесвера», — подчеркнул Писториус.

У Германии сейчас складывается впечатление, что Литва в данный момент тратит много денег и делает всё возможное, чтобы реализовать как можно больше. В Литве хорошо заметно восприятие угрозы со стороны России, также отметил министр обороны Германии. «В результате активизации нашего сотрудничества мы видим в Литве настоящий дух оптимизма. Это будет передаваться и нашим солдатам», — уверен он.

Сейчас Германия лучше оснащает все силы, используя специальные средства в размере €100 млрд. В первой половине этого года бундесвер уже представил на утверждение парламента больше крупных проектов, чем за весь прошлый год. К концу года будут задействованы две трети специальных активов. Литовская бригада, как и все другие подразделения различных видов вооружённых сил, выиграет от тех приобретений, которые совершаются на эти средства.

Также Писториус подчеркнул, что литовская бригада является неотъемлемой частью оборонных планов НАТО. Конкретно это означает, что она будет составной частью 2025-й дивизии. Её отличие от двух других бригад дивизии 2025 состоит в том, что она будет постоянно дислоцироваться в Литве. Две другие бригады дивизии 2025 останутся в Германии, но могут быть переброшены на восточный фланг в определённые сроки в случае нападения на территорию НАТО.

«Мы взяли на себя обязательство перед НАТО внести свой вклад в защиту восточного фланга. Кстати, это также обусловлено исторической ответственностью», — сказал Писториус в интервью Das Erste. В конце концов, другие партнёры по НАТО защищали восточный фланг в течение многих десятилетий, когда он проходил через центр Германии.