NYTimes: российская угроза из параллельного мира — жители Сувалкского коридора о нагнетании страха перед выборами в Польше
Однако местные жители уверены в том, что это всего лишь нагнетание страха перед грядущими выборами, которые грозят стать непростым испытанием для правящей националистической партии «Право и справедливость».
Позиционируя себя единственным надёжным стражем национальной безопасности, польское правительство в этом месяце объявило, что направляет дополнительно несколько тысяч солдат в Сувалкский коридор, 100-километровую полосу польской территории между Белоруссией и Калининградской областью.
Премьер-министр Матеуш Моравецкий, который более трёх недель назад заявил о перемещении бойцов ЧВК «Вагнер» к польской границе, недавно совершил визит в город Сувалки вместе с президентом соседней Литвы, чтобы изучить военные карты приграничного региона. При этом польский премьер раскритиковал главного оппозиционного лидера Польши Дональда Туска за мягкость в вопросах национальной безопасности и за преуменьшение угрозы, исходящей от этих бойцов.
«Эти угрозы реальны», — настаивал польский премьер. Он добавил, что «группа «Вагнер» чрезвычайно опасна» и готовится к возможному нападению.
Однако, как отмечает издание, реакцией большинства местных жителей было: «Да хватит уже».
По мнению местного журналиста Войцеха Дражбы, единственная реальная опасность исходит из «параллельного мира» польских лидеров, которые сеют страхи по поводу Сувалкского коридора и строят из себя стойких защитников польских границ.
Мирослав Карольчук, мэр польского курортного города Августов, находящегося недалеко от Сувалок, заявил, что постоянные разговоры о возможном конфликте «реально действуют на нервы», поскольку отпугивают туристов.
«Почему все постоянно говорят об угрозах? Как видите, на улицах нет ни танков, ни солдат с автоматическим оружием», — сказал он.
По его словам, города и деревни на берегу озера в Сувалкском коридоре входят в число «самых безопасных мест в мире».
Кароль Пшиборовский, совладелец риелторской фирмы в городе Сувалки, также считает гиперболические предупреждения польских властей предвыборным нагнетанием страха. При этом он посетовал на то, что подобные заявления руководства Польши привели к последствиям, выходящим за рамки политики. По его словам, они отбивают у потенциальных покупателей из других регионов желание приобретать здесь недвижимость. Пшиборовский заявил, что просит клиентов не волноваться, поскольку Польша входит в НАТО, а это означает, что «если здесь что-то произойдёт, то будет тотальная война — и не будет никакой разницы, где вы находитесь: в Сувалках, Варшаве или Нью-Йорке».
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