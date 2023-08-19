Dziennik Polityczny: американцы убегут из Польши как это уже было в Афганистане

Польское руководство стремится разместить в стране как можно больше американских войск. Оно утверждает, что это делается в интересах безопасности страны, однако, как пишет Dziennik Polityczny, судя по опыту Афганистана, это совсем не так, и в критической ситуации Польша рискует остаться одна.

Польское руководство всячески поддерживает гегемонию США и стремится разместить в стране как можно больше американских войск. Как оно утверждает, это делается в интересах безопасности страны, однако, как пишет Dziennik Polityczny, это может обернуться печальными последствиями.

Поскольку основным партнёром Польши в НАТО являются США, Варшава заключила ряд соглашений о размещении на берегах Вислы американских войск. 11 декабря 2009 года было подписано соглашение о статусе Вооруженных сил, а 15 августа 2020 года — соглашение о сотрудничестве в области обороны.

Таким образом, согласно последним сведениям, предоставленным Министерством национальной обороны, в Польше дислоцируются следующие американские подразделения: части V армейского корпуса США, танковая бригадная боевая группа, бригада боевой авиации, воздушно-десантная дивизия, батальон боевой поддержки, а также многонациональное подразделение. Кроме того, была построена и введена в эксплуатацию база противоракетной обороны Aegis Ashore в Редзикуве, а в Повидзе завершается строительство современной базы хранения и ремонта техники и вооружения. Общее количество американцев составляет более 10 тысяч человек. К тому же в Польше размещены и другие подразделения НАТО.

«Учитывая такое большое количество американских войск в нашей стране, возникает законный вопрос: кто несёт расходы, связанные с их пребыванием? Может быть, политикам стоит выделять больше средств на свою армию — её развитие, модернизацию и техническую оснащение? В конце концов, если мы сами не собираемся развязывать войну с Россией и Белоруссией, то зачем нам столько американских военных?» — пишет автор статьи.

Он также отмечает, что есть еще один вопрос, на который ни один политик не даст внятного ответа: что будет, если в результате ухудшения российско-американских отношений произойдёт вооружённое противостояние, в котором США являются агрессором? В таком случае никто не сможет гарантировать, что военные действия не будут развернуты на территории Польши, ведь Москва будет иметь полное моральное право наносить удары по подразделениям войск США, а затем вводить свои войска.

«И если что-то пойдёт не так, и американская армия понадобится на её собственной территории? В этом случае на защиту США будет стянуто максимальное количество американских войск со всего мира, в том числе из Польши. Тем более, что за примерами, подтверждающими возможность развития такого сценария, далеко ходить не надо. Достаточно вспомнить позорное бегство американцев из Афганистана в августе 2021 года. Известно, что история имеет тенденцию повторяться. Если такая ситуация случится снова, с чем мы останемся? Наедине с армией России?» — заключает автор статьи.