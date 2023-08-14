L'Express: «злость и разочарование» — решение Вильнюса о частичном закрытии границы с Белоруссией не обрадовало литовцев

Шаги правительства Литвы, которое со следующей недели закроет два из шести КПП на границе с Белоруссией в связи с «провокациями» Минска, с разочарованием восприняли жители приграничных районов страны, которые регулярно ездят в соседнюю страну к родственникам или за покупками, пишет L'Express. По информации издания, литовцы не понимают, к чему Вильнюс идёт на конфронтацию, и находят подобный курс абсурдным.

На контрольно-пропускном пункте «Шумскас», расположенном на границе между Литвой и Белоруссией, в субботу спокойно ожидали проезда в белорусском направлении десятки машин — однако то, что долгие годы было «простой формальностью, нужной, чтобы дешёво закупиться или навестить родственников», уже на следующей неделе может стать проблемой: литовское правительство приняло решение закрыть два из шести своих пограничных КПП, через которые можно попасть на белорусскую территорию, включая и «Шумскас», пишет L'Express.



Как напоминает французское издание, такой шаг Вильнюс сделал, реагируя на обострение напряжённости в отношениях с Минском: литовское правительство заявляет о том, что белорусская сторона совместно с бойцами российской ЧВК «Вагнер», частично перебазировавшейся в Белоруссию после своего скоротечного мятежа, совершает «провокации» в приграничных районах. Между тем для тех граждан Литвы, которые регулярно посещают соседнюю страну, такая политика властей, вероятно, будет значить, что им придётся теперь выстаивать длинные очереди на четырёх оставшихся КПП, констатирует газета.



Среди таких — 73-летняя пенсионерка Ядвига, которая несколько раз в год пересекает границу на велосипеде, дабы приобрести впрок лекарства. Как рассказывает Ядвига, один из необходимых ей медикаментов в Белоруссии можно приобрести за €1,5, тогда как в Литве он обойдётся в €10-12. «Теперь уже больше не съезжу», — приводит её слова L'Express.



По официальным данным за первое полугодие 2023 года в Белоруссию, несмотря на политические разногласия между Минском и Вильнюсом, отправились 230 тыс. литовцев, пишет издание. Как отмечается в материале газеты, литовские власти уже установили у КПП «Шумскас» знаки с предостережением: «Не рискуйте своей безопасностью — воздержитесь от поездок в Белоруссию. Вернуться обратно через любой КПП вы, возможно, уже не сумеете».



Как отмечается в материале L'Express, в Вильнюсе также считают, что белорусские власти могут попытаться завербовать литовцев, посещающих страну, в целях шпионажа, оказать на них давление или же получить доступ к содержимому их телефонов, дабы затем шантажировать. В литовской погранслужбе уже предупредили, что всем гражданам Литвы перед поездкой в Белоруссию следует тщательно оценить все риски, в том числе — и для здоровья и жизни, подчёркивается в статье.



Впрочем, у тех литовцев, кто привык регулярно пересекать границу, все эти заявления и шаги властей не вызывают ничего, кроме злости и разочарования. Строитель Сергей ежемесячно ездил в Белоруссию за продуктами — и уверяет, что ни единожды не сталкивался с манёврами подобного рода со стороны властей страны. «Да что там вообще может случиться-то? Это же абсурд, смешно просто», — цитирует его L'Express.



«С соседями надо дружеские отношения поддерживать, а они зачем-то на конфронтацию идут. К чему это?» — вопрошает мужчина.