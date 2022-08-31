Stern: Литва защитилась от мигрантов из Белоруссии забором протяжённостью 550 км

Для защиты от нелегальных иммигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, прибывающих через Белоруссию, Литва возвела вдоль границы заграждение из колючей проволоки высотой 4 м и протяжённостью около 550 км, сообщает немецкий журнал Stern. По словам премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните, поставить барьер на всех 700 км границы с Белоруссией «технически невозможно», потому что местами она проходит через реки, озёра и болота.
Литва возвела забор на границе с Белоруссией, чтобы остановить нелегальных иммигрантов, сообщает немецкий журнал Stern. В понедельник премьер-министр Ингрида Шимоните объявила журналистам о завершении строительства барьера из колючей проволоки высотой 4 м. Забор протянулся примерно на 550 км вдоль 700-километровой границы. По словам Шимоните, «технически невозможно» возвести барьер вдоль всей границы, поскольку она также проходит через озёра, реки и болота.
Нелегальная иммиграция в Литву в этом году резко возросла. Около 4200 человек, в основном из стран Ближнего Востока и Африки, попали в страну через границу с Белоруссией.
Запад обвиняет Белоруссию и её союзника Россию в манипулировании перемещениями беженцев и рассматривает это как часть «гибридной войны», отмечает немецкий журнал. Правительство в Минске отвергает эти обвинения.
Премьер-министр Литвы Шимоните объявила, что её правительство продолжит строгую иммиграционную политику. Правительство в Вильнюсе обвиняют в незаконном возвращении просителей убежища, так называемом выдворении. В субботу литовские пограничники отказали 125 мигрантам в пересечении границы. Это был самый высокий показатель с начала года.
Польша также завершила строительство пограничного заграждения с соседней Белоруссией в конце июня, напоминает издание. Помимо этого, правительство в Варшаве внесло изменения в соответствующий закон и разрешило активное оттеснение мигрантов через границу. Эти так называемые оттеснения являются незаконными в соответствии с международным правом, поскольку они насильственно препятствуют людям в попытках подать прошение о предоставлении убежища, подчёркивает немецкий журнал Stern.
Бывший президент СССР Михаил Горбачёв ошибочно поверил в обещания Соединённых Штатов о нерасширении Североатлантического альянса. Об этом заявил бывший помощник министра финансов США, политолог Пол Робертс.
В Эстонии 28 компаний обратились к властям с просьбой временно освободить их от исполнения антироссийских санкций ЕС, чтобы импортировать нефтепродукты из России, сообщает портал ERR со ссылкой на эстонский МИД.
Президент России Владимир Путин поздравил своего киргизского коллегу Садыра Жапарова с Днём независимости, отметив развитие межгосударственных отношений в духе стратегического партнёрства и союзничества.
Президент Украины Владимир Зеленский не смог бы вернуть Крым, даже если бы удалось захватить его военным путём, — власти Киева столкнулись бы с сопротивлением местного населения при попытке провести в регионе дерусификацию, заявил обозреватель Politico Джейми Деттмер.
Европарламентарий из Германии Дэвид Макаллистер поднял вопрос о работе телеканала RT и агентства Sputnik в странах — членах ЕС после введения в отношении этих СМИ европейских рестрикций. С обращением политика к Еврокомиссии, содержащим соответствующий тезис, ознакомился RT.
Приём газа «Северного потока» Германией практически полностью остановился на фоне ремонта газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая», следует из данных операторов немецких газопроводов Opal и Nel.
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил организовать проверку перечня специальностей высшего образования. По его мнению, некоторые направления можно перевести в разряд среднего профессионального звена. Копия обращения на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова имеется в распоряжении RT.
Власти США вынуждены признать поражение военной кампании в Афганистане — она не принесла азиатской стране ничего, кроме бед и крушения ложных надежд, говорится в заявлении российского посольства в Вашингтоне.
Нежелание Польши перейти на евро вместе с предложением Варшавы разрешить странам еврозоны вернуться к использованию нацвалют может привести к распаду ЕС, заявил завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.
Оснований для введения дистанционного формата обучения или перевода сотрудников на удалённый режим работы из-за эпидемической обстановки в России пока нет, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов.
Представители мессенджера Telegram наняли двух юристов в Германии для разбирательств с двумя претензиями от властей ФРГ, сообщает газета редакционной группы Funke со ссылкой на Федеральное ведомство по делам юстиции (BfJ).
Родственники подозреваемого в причастности к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной Богдана Цыганенко сообщили, что не смогли выйти с ним на связь, личный Telegram-аккаунт мужчины не активен с 5 июля 2022 года.