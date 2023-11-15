В то время как США и другие страны в последнее время демонстрируют намерение улучшать отношения с Китаем, включая встречи на высшем уровне, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен продолжает выдвигать всё новые обвинения в адрес Пекина. Она обвинила Китай даже в попытках дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке. Но в действительности, пожалуй, сейчас сложно найти другого европейского лидера, действия которого были бы настолько дестабилизирующими, как её собственные заявления, пишет обозреватель South China Morning Post Алекс Ло.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен фактически стала олицетворять «силу разрушения», негативные последствия которой не идут ни в какое сравнение с действиями Пекина, который она в последнее время постоянно обвиняет, считает обозреватель South China Morning Post Алекс Ло. По его мнению, фон дер Ляйен действует на мировой арене как глобальная «дестабилизирующая сила» по целому ряду ключевых проблем, «от Украины до Палестины».



При этом она активно стремится нанести Китаю всё больше ударов, выдвигая ничем не подтверждённые обвинения. Дело дошло до того, что фон дер Ляйен даже обвинила Пекин в оказании поддержки боевикам ХАМАС, чтобы дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке. В то время как Европа крайне нуждается в экономическом стимулировании и более активном сотрудничестве с Китаем, чтобы можно было остановить экономический спад, подобные заявления можно расценивать не иначе, как «выстрел себе в ногу», подчёркивает автор.



Примечательно, что другие зарубежные лидеры осознают важность развития отношений и связей с Китаем. В частности, австралийский лидер Энтони Альбанезе только что завершил свою поездку в Пекин, которая стала первым за семь лет визитом на высшем уровне. И обе стороны заявляют о достижении успеха на пути нормализации крайне напряжённых отношений, говорится в статье.



Президент США Джо Байден планирует встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС на этой неделе. Обе стороны намерены предпринять ряд совместных шагов в таких сферах, как нераспространение ядерного оружия, ограничение использования искусственного интеллекта в военных целях, программы по борьбе с изменениями климата и закупки американской сельхозпродукции, сообщается в статье.



В свою очередь, Уильям, принц Уэльский, повезёт в Китай свою ежегодную премию Earthshot Prize, чтобы наладить связи с этой страной. Этот визит официально призван оказать содействие глобальному сотрудничеству в области охраны окружающей среды, и наверняка он заручился полной поддержкой британского правительства, отмечает автор.



Но в отличие от них фон дер Ляйен заявила, что предстоящий саммит при участии представителей Китая и Евросоюза будет «конфронтационным» и Брюссель продолжит предпринимать усилия с целью «снижения риска» в том, что касается экономических связей с Пекином. Её явно радует тот факт, что ЕС начинает торговое расследование в отношении импорта китайских электромобилей и угрожает торговой войной, подчёркивается в статье.



Выступая в Брюсселе на прошлой неделе, глава Еврокомиссии вновь обвинила Пекин в разжигании конфликтов. «Китай заявляет, что он беспристрастен и выступает за мирные решения, но в то же время он оказывает содействие и поддерживает некоторые из наиболее дестабилизирующих сил в мире», — заявила фон дер Ляйен.



«Но тем не менее Китай и Европа имеют общий интерес, касающийся восстановления стабильности на Ближнем Востоке. Поэтому необходимо использовать все меры влияния, которыми обладает Пекин в отношении ХАМАС и Ирана, чтобы предотвратить дальнейшее обострение напряжённости. Они должны сыграть свою роль», — также подчеркнула глава Еврокомиссии.



Примечательно, что в полномочия президента Европейской комиссии не входит право диктовать и оглашать внешнюю политику блока. Тем не менее фон дер Ляйен усердно продолжает это делать, провоцируя даже открытую критику в свой адрес со стороны ведущих европейских дипломатов, говорится в статье.



Если проанализировать её заявления, то, пожалуй, трудно будет найти другого европейского лидера, который оказывал бы более дестабилизирующее действие на мировой арене, чем сама фон дер Ляйен, подчёркивает автор: «Даже фанатичному министру иностранных дел Германии Анналене Бербок, возможно, придётся уступить ей место».



Ведущие дипломаты из Франции, Германии, Италии и Нидерландов уже на протяжении нескольких месяцев выражают своё разочарование и осуждение тотального «крестового похода» против Китая, который ведёт фон дер Ляйен, поскольку её действия практически не оставляют места для результативных переговоров, говорится в статье.



В одной речи она обвинила Пекин не только в поддержке России (в то время как большинство стран мира продолжают торговать с Москвой), но даже в разжигании войны в секторе Газа. «Серьёзно! Сколько времени пройдет, прежде чем она начнет обвинять солдат Народно-освободительной армии в обезглавливании еврейских младенцев?» — задаётся вопросом автор.



При этом именно Китай, как и большинство стран за пределами Запада, активно выступает за прекращение огня, в том числе инициируя голосования на Генеральной Ассамблее ООН, и за справедливое решение проблемы на основе создания двух государств, подчёркивается в статье. В то время как фон дер Ляйен продолжает усердно поддерживать Израиль, даже после того, как министр обороны страны Йоав Галлант заявил: «Мы боремся с животными в людском обличье и действуем соответственно... Мы вводим полную блокаду Газы... Там не будет ни электричества, ни еды, ни воды, ни топлива. Всё будет перекрыто».



Некоторые протестующие в США, осуждая безоговорочную поддержку Израиля со стороны Вашингтона, дали американскому президенту прозвище «Джо-геноцид». Однако похоже, что аналогичное прозвище было бы более уместно для фон дер Ляйен, отмечает автор.



При этом даже американцы понимают, что сейчас не самое подходящее время для начала полномасштабной войны с Китаем в любом формате, особенно на фоне разочарования, которое вызывает затянувшийся конфликт на Украине, обострение ситуации на Ближнем Востоке и углубляющийся общественный раскол на Западе. Всё это свидетельствует о том, что даже холодная война с Китаем в настоящее время может оказаться опасной, говорится в статье. Вот почему США, похоже, настроены на шаги, позволяющие уменьшить противостояние.



Аналогичные шаги предпринимает и Австралия во главе с Альбанезе, и Великобритания под руководством Риши Сунака. Однако фон дер Ляйен продолжает накалять обстановку — хотя те обвинения, которые она сама выдвигает в адрес Пекина, выглядят более справедливо по отношению к политике, которой придерживается ЕС под её руководством, заключает автор.