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Berliner Zeitung: ЕС не смог договориться по новому пакету антироссийских санкций

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Еврокомиссия должна была 13 ноября предоставить главам МИД проект 12-го пакета санкций против России. Вместо этого было объявлено, что согласование затягивается, но санкции очень скоро будут выработаны. Berliner Zeitung считает, что это заявление стоит трактовать как «не в ближайшие месяцы». По информации, просочившейся в прессу, причины затягивания принятия новых штрафных мер лежат в разногласиях между странами по поводу экспорта алмазов из России, а также в желании отдельных стран внести для себя исключения.
Berliner Zeitung: ЕС не смог договориться по новому пакету антироссийских санкций
AP

4 ноября Урсула фон дер Ляйен пообещала, что к 13 ноября, к встрече министров иностранных дел стран — членов ЕС, Еврокомиссия подготовит 12-й санкционный пакет. Но теперь «Еврокомиссия отгребает назад», — пишет немецкая Berliner Zeitung. Как указывает издание, «переговоры затянулись».

Berliner Zeitung напоминает, что с февраля 2022 года Киев неоднократно «требовал» у ЕС и западных союзников «введение всё новых мер», в том числе и прежде всего «против российского экспорта алмазов и против замороженных на Западе денежных средств Москвы». Издание отмечает, что, с точки зрения Киева, принятые до сих пор меры были недостаточными, так как «Россия всегда находит способы обойти санкции, введённые Западом, будь то при экспорте нефти и газа или импорте микрочипов».

Как стало известно, ещё в сентябре новый пакет санкций предполагал затронуть экспорт российских алмазов и наложить дополнительные ограничения на торговые отношения с Россией. Но видно, до сих пор не достигнуто согласие по конкретным формулировкам. О том, что подготовка санкций отложена, стало окончательно известно в пятницу, уточняет Berliner Zeitung.

Новая дата принятия пакета санкций не называется. Пресс-секретарь Еврокомиссии на все вопросы журналистов отвечал, что «мы надеемся представить их в ближайшее время». Сама немецкая газета по этому поводу указывает, что «фразу «ближайшее время» можно трактовать как угодно, но это точно не значит, что в ближайшие несколько месяцев».

Издание отмечает, что официальных причин задержки не называлось. В прессе, однако, всплывали сообщения об «осложнениях, связанных с запретом на импорт алмазов». Также есть свидетельства о «давлении со стороны государств-членов с целью добавить или отменить определённые меры».

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источник
Berliner Zeitung Германия Европа
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