CNN: новый самолёт — победа России в эпоху западных санкций

Ведущий российский авиастроительный концерн успешно завершил испытательный полёт нового пассажирского самолёта Ил-96-400М, способного заменить западные аналоги для России, пишет CNN. После начала СВО Европа и США ввели запрет на лизинг воздушных судов в Россию, что привело к потере почти 10% коммерческих самолётов. Поэтому выпуск новой модели самолёта можно рассматривать как победу России в условиях западных санкций.

Ведущий российский авиастроительный концерн успешно завершил испытательный полёт нового широкофюзеляжного пассажирского самолёта, способного заменить западные аналоги для России, пишет CNN. Полёт прототипа дальнемагистрального самолёта Ил-96-400М длился 26 минут на высоте до 2000 м и скорости до 390 км/ч.

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) курирует такие авиационные бренды, как «Туполев», «Сухой» и «Ильюшин». По её данным, новый самолёт сможет перевозить до 370 пассажиров и, таким образом, встанет в один ряд с Airbus A340 и Boeing 777.

«Первый и успешный полёт модернизированного Ил-96-400М является демонстрацией высочайшего уровня компетентности отечественных авиастроителей», — цитирует CNN пресс-релиз вице-премьера России Дениса Мантурова.

Производство предыдущей модели Ил-96-300 было прекращено более десяти лет назад из-за его неспособности конкурировать с западными аналогами. Новая модель может иметь три пассажирских класса, будет оснащена современной кухней, а также «современной информационно-развлекательной системой», которая включает интернет, ТВ и спутниковую связь.

По мнению CNN, выпуск нового самолёта можно рассматривать как победу России во времена западных санкций. Санкции США и Европы в отношении лизинга самолётов в Россию привели к потере почти 10% коммерческих самолётов. В результате Владимир Путин принял законы, позволяющие российским авиакомпаниям изымать арендованные воздушные судна и перерегистрировать их внутри страны.

Однако по мнению экспертов области, поддерживать лётную годность авиапарка в условиях санкций будет всё труднее. Основной причиной является ограниченный доступ к запчастям для самолётов западных производителей. Согласно данным авиационной аналитической фирмы Cirium, по состоянию на 2022 год в России было построено всего 144 действующих самолёта.

«Хотя Москва этого не признаёт, санкции, последовавшие за вторжением на Украину, действительно нанесли ущерб российской авиации», — приводит CNN слова главы отдела стратегического контента FlightGlobal Мердо Моррисона.

«Проблема в том, что нехватка запасных частей — некоторые, несомненно, проникают через заднюю дверь — означает, что многие самолёты Airbus и Boeing, летающие сегодня в России, потенциально опасны. Несмотря на то, что в России есть опытный регулирующий орган, очень мало известно о состоянии её флота».

Так, в сентябре 2023 года самолёт Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии» был вынужден совершить аварийную посадку в поле в Новосибирской области из-за отказа гидравлической системы, напоминает CNN. По некоторым данным, это один из арендованных Россией самолётов.

Международная организация гражданской авиации провела аудит безопасности полётов в прошлом году. В результате Россия в отчёте организации была помечена красным флажком наряду с Бутаном, Конго и Либерией. В этой классификации такой знак означает недостаточный надзор регулирующих органов. В ответ в Министерстве транспорта России заявили, что безопасность полётов на самолётах в России соответствует международным стандартам.

После испытаний самолёта ОАК выпустила пресс-релиз, в котором говорится, что он соответствует международным нормативным требованиям, а безопасность и надёжность новой модели сопоставимы с «лучшими мировыми моделями благодаря резервированию систем самолёта и его аэродинамической конфигурации».

Генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь заявил, что Ил-96-400М будет внедрён во всю авиационную сеть страны и в итоге должен будет заменить зарубежные аналоги.

Тем не менее, сообщает CNN, Мердо Моррисон уверен, что, несмотря на всю надёжность, российские самолёты будут значительно уступать своим западным аналогам и вряд ли будут производиться в тех количествах, которые когда-то были в эпоху Советского Союза.

«Попытка восстановить российскую аэрокосмическую промышленность, существовавшую до 1990 года, — это масштабная авантюра. Фактически это приведёт к потере государственных миллиардов, хотя Москва, вероятно, признаёт, что политическая цена того стоит и, кроме того, у неё нет другого выбора», — подытожил Моррис.