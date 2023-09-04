Россия провела вторые успешные испытания полностью российского самолёта «Суперджет» SJ-100. Как пишет La Nouvelle Tribune, это говорит о наступлении новой эры в российской авиационной и космической сфере, тем более что Россия давно придерживается курса на независимость от иностранных технологий.
После недавней неудачи российского лунного проекта успех нового реактивного лайнера «Суперджет» SJ-100 приобретает особое значение, пишет La Nouvelle Tribune. Российские эксперты настаивают на развитии автономии России в высокотехнологичных областях, таких как аэронавтика.
Поэтому второй успешный полёт самолёта нового поколения SJ-100, построенного полностью из импортозамещённых деталей, показывает амбиции России по восстановлению своей авиапромышленности. 2 сентября самолёт пролетел 75 минут и достиг высоты 6000 м. Издание отмечает контраст между этими успехами и недавними трудностями, с которыми столкнулась российская космическая программа.
Разработка SJ-100 свидетельствует о способности России к инновациям, несмотря на все препятствия. «Этот успех может послужить катализатором для восстановления доверия как на национальном, так и на международном уровне», — пишет автор статьи.
Но издание отмечает, что разработку полностью российского «Суперджета» не стоит рассматривать просто как реакцию на санкции или неудачи в других областях. Россия в целом придерживается стратегии по снижению зависимости от иностранных технологий и по повышению своей глобальной конкурентоспособности. «Успех этого проекта вполне может стать предвестником более широких изменений в подходе России к своим технологическим и космическим амбициям, включая переоценку и корректировку своих приоритетов и сотрудничества», — отмечает издание.
«Этот самолёт вполне может стать поворотным моментом для России, сигнализируя о новой эре автономии и изобретательности и, возможно, даже предлагая «дорожную карту» для преодоления многих проблем, которые всё ещё ждут впереди, на земле и в космосе», — предрекает автор статьи в La Nouvelle Tribune.
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