Закрытое воздушное пространство России приводит к значительному упадку гражданской авиации Европы и США, сообщает Le Figaro. Западные авиакомпании вынуждены тратить больше времени на полёты и денег на топливо. Между тем авиакомпании Китая и Ближнего Востока на подъеме — теперь люди отдают предпочтение им.

Зигзагообразные полёты в обход конфликтных зон стали для западных авиакомпаний повседневной рутиной, пишет Le Figaro. Помимо уже давно закрытого воздушного пространства Украины и запрета на полёты над Россией, недавно для Запада расширился список стран, пролёт над которыми запрещён: на этот раз в него вошёл весь обширный африканский регион Сахель.

Как отмечает Le Figaro, в первую очередь такой запрет ударил по самой Европе. Теперь время в пути между европейскими столицами и югом Африки увеличилось на два часа. Кроме того, новые ограничения означают для европейских авиакомпаний как снижение доходов из-за закрытия маршрутов, так и дополнительные расходы — в основном на топливо и персонал — из-за увеличения продолжительности полётов. «Плохая формула, с которой западные авиакомпании уже экспериментируют в Восточной Европе», заявляют эксперты в области гражданской авиации.

Однако, как подчёркивает Le Figaro, больше всего Запад страдает из-за закрытия российского воздушного пространства. Последние полтора года западные авиакомпании вынуждены облетать огромную территорию России, чтобы обслуживать Азию. По данным экспертов, такие маршруты увеличивают не только время полёта на несколько часов, но и его стоимость — «к цене билета добавляется ещё 20% за топливо».

Но есть и те, кто оказался в плюсе: хорошие отношения между Китаем и Россией дают конкурентное преимущество китайским авиакомпаниям, имеющим разрешение на полёты над Россией. «Это создаёт перекос в конкурентной борьбе, и явно не в пользу Запада», заявляют эксперты. По подсчётам американских авиакомпаний, в результате таких изменений они будут терять около $2 млрд в год.

Кроме того, воздушное пространство России открыто для таких крупных авиакомпаний, как Emirates, Qatar Airways и Turkish Airlines. По словам Le Figaro, теперь из соображений удобства и экономии пассажиры всё чаще выбирают авиакомпании Китая и Ближнего Востока, что, несомненно, приводит к значительному сокращению доходов гражданской авиации Европы и США.