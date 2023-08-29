Длительное обучение и сложное техобслуживание — CNN предупреждает, что Украине не стоит рассчитывать на F-16 в ближайшее время

Украина слишком оптимистично оценивает введение в строй F-16, полагая, что получат истребители уже через полугода, пишет CNN. По данным телеканала, когда именно F-16 смогут начать боевые вылеты, зависит от множества факторов, в том числе от изучения украинскими пилотами английского языка, обучения лётчиков управлению самолётов и обеспечения необходимого технического обслуживания.

После месяцев просьб предоставить им F-16 в Киеве с энтузиазмом восприняли решение о предстоящей передаче украинским ВВС голландских, норвежских и датских истребителей. Однако, как отмечает CNN, Украина слишком оптимистично оценивает введение в строй F-16, полагая, что получит их уже через полгода.

Как отмечается на сайте телеканала, во многих отношениях F-могут быть полезны для Украины. Эти самолёты многофункциональны: могут прикрывать войска с воздуха, атаковать наземные цели, уничтожать вражеские самолёты и перехватывать ракеты. К тому же сейчас они вполне доступны: европейские ВВС располагают большим количеством F-16 и постепенно выводят их из эксплуатации. При этом CNN указывает и на то, что потребность в них чрезвычайно велика — превосходство российской авиации, особенно на южном фронте, сдерживает украинское наступление.

Однако, когда именно F-16 смогут начать боевые вылеты, зависит от множества факторов. Существует тонкий баланс между срочной необходимостью введения в строй F-16 и тщательной подготовкой, требуемой для того, чтобы украинские пилоты максимально эффективно их использовали.

Кроме того, встаёт вопрос о том, какое количество F-16 необходимо Украине, чтобы перехватить инициативу на поле боя. Дания, Нидерланды и Норвегия обязались предоставить Украине более 60 самолётов, но часть из них придётся использовать для обучения, а также для технического обслуживания.

Пока на Украине размышляют, сколько самолётов им понадобится, учитывая, что на практике F-16 никогда не противостояли российской ПВО, в Дании, Румынии и США начинаются программы подготовки первых украинских пилотов. Украинские военные высказывали весьма оптимистичные предположения, полагая, что обучение управлению F-16 займёт всего около трёх-четырёх месяцев.

Однако, CNN отмечает, что существует большая разница между базовой подготовкой (взлёт, полёт, посадка) и работой в боевом режиме в составе группы самолётов, особенно когда речь идёт о работе в зоне действия российской ПВО. Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что для того чтобы научиться воевать на F-16, украинским пилотам понадобится около шести месяцев.

Телеканал называет эти сроки слишком амбициозными. Западным лётчикам, которые пересаживаются с других самолётов, требуется около девяти месяцев, и это без учета подготовки к конкретным боевым сценариям. При этом кабина F-16 значительно отличается от кабины МиГ-29 — советского истребителя, на котором обычно летают украинские пилоты.

«Проблема заключается в том, что им приходится переходить на самолёт, оснащённый целым рядом систем, с которыми они раньше не сталкивались, а также в том, что США и НАТО используют подход к ведению воздушной войны, которого не было у Советского Союза», — считает старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан.

К этому следует добавить обучение английскому языку. По словам Игната, сейчас около 30 пилотов украинских ВВС владеют английским языком на должном уровне, что является минимумом для создания двух эскадрилий, которые, по оценке Киева, смогут позволить ВСУ начать перехватывать инициативу на поле боя.

Более того, при всей своей эффективности F-16 требует гораздо большего технического обслуживания, чем обычный советский истребитель, и это будет не менее сложной задачей для украинцев, чем полёты на нём. Как сообщил CNN Кансиан, F-16 требуют 16 часов технического обслуживания на один лётный час. А стоимость одного лётного часа составляет почти $27 тыс.