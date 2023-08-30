NRK: в Норвегию впервые в истории прибыл американский бомбардировщик Northrop B-2

Американский тяжёлый малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit впервые в истории прибыл в Норвегию, сообщает NRK. Это событие стало первым приземлением способного нести ядерное оружие современного военного самолёта такого вида в материковой Европе.
Стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit ВВС США впервые в истории прибыл на территорию Норвегии и материковой Европы. По словам начальника военной авиабазы в Эрланде Мартина Тесли, способный нести ядерное оружие американский военный самолёт принял участие в совместных учениях с норвежскими истребителями F-35, после чего приземлился на дозаправку и смену экипажа, прежде чем отправиться обратно. Как подчёркивает NRK, миссия норвежских ВВС заключается в предоставлении возможности принимать вооружённые силы союзников и поддерживать их.
Нечасто самолёты B-2 приземляются за пределами США. Обычно они взлетают и приземляются на своей базе в штате Миссури, а за пределами Соединённых Штатов бывают примерно раз в год в рамках военных учений, сообщает норвежский телеканал со ссылкой на члена экипажа американского самолёта. Целью появления B-2 в небе над Норвегией называют «стремление заверить» союзников по НАТО в готовности «поддержать и помочь» им, а также возможность встретиться лицом к лицу со своими партнёрами по военному блоку.
Министр обороны североевропейской страны Бьорн Арильд Грам также присутствовал на авиабазе в Эрланде. По его словам, нет причин, по которым прибытие B-2 могло бы вызывать «реакцию со стороны России», поскольку учения с «ближайшими союзниками норвежцев» проходят уже много лет и являются неотъемлемой частью обороны скандинавского королевства, передаёт NRK.
Впервые самолёт B-2 был использован в бою во время операции «Союзная сила» в 1999 году против целей в Косове. Кроме того, это также один из самых дорогих самолётов в мире, цена каждого составляет около $2,2 млрд. Как отмечает автор статьи, бомбардировщик B-2 может нести до 18 тонн различных типов вооружений, включая ядерные бомбы. Тесли признался, что не знает, какое именно оружие находится на борту самолёта, но ясно даёт понять, что Норвегия не хочет иметь ядерное оружие на своей земле, и, по его словам, американцы хорошо знакомы с этой позицией норвежцев.
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