Spiegel: без поддержки США Украину ждёт катастрофа — и ЕС ей не поможет

Помочь Украине может только масштабное увеличение военной помощи со стороны Запада — но, судя по всему, этого не произойдёт, особенно в условиях новой войны на Ближнем Востоке, пишет Der Spiegel. Кроме того, не исключено, что США начнут сокращать свою поддержку, а европейцы не смогут компенсировать потерю американской помощи, тем более что на уровне ЕС существенного увеличения расходов на Украину не предвидится.

Чтобы продемонстрировать свой восторг от приёма высокого гостя из Брюсселя, Владимир Зеленский бросился на вокзал встречать председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Протянутые руки, поцелуи в обе щеки. Фон дер Ляйен, на лацкане которой была жёлто-голубая лента, произнесла короткую речь. «Этот поезд — легенда», — сказала она, описывая транспорт, на котором лидер Евросоюза приезжала в Киев шесть раз с российской спецоперации — больше, чем канцлер Германии Олаф Шольц и министр иностранных дел Анналена Бербок, вместе взятые.

Прошедший в минувшие выходные визит был важен для Украины, которая оказывается во всё более сложном положении. Прогресс на фронте незначительный, и помочь может только масштабное увеличение военной помощи со стороны Запада. Но, судя по всему, такой помощи не будет, особенно в условиях новой войны на Ближнем Востоке, отвлекающей внимание Запада от Украины. Более того, возможно даже, что США начнут сокращать свою поддержку и Европейский союз, скорее всего, не сможет восполнить этот недостаток.

Лидеры стран — членов ЕС проводили свой первый кризисный саммит в феврале 2022 года всего через несколько часов после начала российской спецоперации. Зеленский был подключён к встрече по видеосвязи — «серьёзно и достойно», как сказал тогда председатель Европейского совета Шарль Мишель.

С тех пор Зеленский стал мастером использования средств массовой информации для достижения своих политических целей. Он неоднократно оказывал моральное давление на правительства западных стран, требуя от них предоставить Украине больше оружия, боеприпасов и денег для оборонительной кампании против России. Шокирующие кадры разрушенных городов и убитых мирных жителей помогали придать его словам особую значимость.

Со временем Зеленскому удалось получить тяжёлую артиллерию, современные системы ПВО, танки Leopard 2 и даже истребители F-16 — оружие, поставка которого на Украину ранее казалась непостижимой, подчёркивает издание.

Однако с 7 октября внимание к Украине ослабело. После гибели более 1400 израильтян в результате террористической атаки ХАМАС Запад обратил свой взор на Ближний Восток, где контрнаступление Израиля на сектор Газа грозит спровоцировать более масштабный конфликт.

Особенно ярко эта тенденция проявилась в США. Президент Джо Байден запросил у конгресса ещё $106 млрд для Израиля, Украины и стран Тихоокеанского региона. Но республиканцы стоят на пути у этой помощи. Новый спикер палаты представителей Майк Джонсон согласился выделить $14 млрд для Израиля, но не выделил ни цента для Украины, решив использовать Киев в качестве политического рычага. А в сенате республиканцы хотят выделить деньги для Киева только в том случае, если правительство США ужесточит правила предоставления убежища.

Для Украины прекращение американской помощи было бы не менее чем катастрофой, пишет Der Spiegel. После примерно 600 дней войны украинская армия испытывает огромный дефицит. На первом месте в списке приоритетов Киева стоит оружие для противовоздушной обороны — от портативных устройств типа Stinger до самых современных систем противоракетной обороны типа европейской Iris-T. Артиллерия и средства радиоэлектронной борьбы для защиты от российских беспилотников также крайне необходимы в этой войне на истощение.

Правительство Германии гордится тем, что является крупнейшим после США поставщиком военной помощи Киеву. Но этой помощи будет недостаточно для победы Украины. Как неоднократно подчёркивал канцлер Германии Олаф Шольц, её может не хватить даже для того, чтобы Украина не проиграла.

Несмотря на то что Евросоюз пообещал выделить Украине самые крупные суммы, составившие к концу июля около €77 млрд, когда речь идёт о чисто военной помощи, без США не обойтись. Вашингтон уже поставил Украине вооружений на сумму около €42 млрд — больше, чем все страны ЕС, вместе взятые. Евросоюз на сегодняшний день выделил на военную помощь около €25 млрд, причём большая часть этой суммы приходится на Германию.

Все эксперты сходятся во мнении, что компенсировать потерю американской военной помощи Украине европейцам будет невозможно. «Это ещё раз показывает, насколько мы зависим от США в военном отношении, — отметил политик от партии зелёных Антон Хофрайтер, председатель комитета по делам Европейского союза в бундестаге. — Евросоюзу легче оказать Украине финансовую помощь, чем военную».

Политики и военные не верят, что Германия в состоянии расширить военную помощь Украине. По их мнению, из скудных запасов вооружённых сил Германии уже нечего дать. Оборонная промышленность Германии должна производить быстрее.

Источники в правительстве Германии утверждают, что помощь Берлина Украине будет продолжена, несмотря на новые события. «Нам нужна фундаментальная стратегия в отношении того, какие другие военные средства и системы мы и другие европейские партнёры можем использовать для ещё более эффективной поддержки Украины», — заявила Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, председатель комитета по обороне в бундестаге. По её словам, это должно быть сделано «независимо от политической ситуации в США».

Маркус Фабер, эксперт по вопросам обороны из экономически либеральной Свободной демократической партии (СвДП), также считает, что Германия как крупнейшая экономика Европы должна делать больше для оказания помощи — чтобы побудить российские войска вернуться домой.

Конечно, это легче сказать, чем сделать. Министерство обороны в Берлине пообещало дополнительные закупки для Киева. Однако в бюджете помощи Украине на 2024 год не хватает около €5,2 млрд, которые необходимы, например, для ПВО, танков и ремонта. По данным источников Der Spiegel, немецкому правительству придётся проявить изобретательность, чтобы восполнить этот пробел.

Бюджет помощи Украине должен быть увеличен на €6 млрд. €4 млрд будут взяты из неиспользованных резервов, предназначенных для помощи беженцам, а также из более широких возможностей Германии по привлечению новых займов в связи с экономической ситуацией. Остальные €2 млрд будут потрачены в качестве ассигнований по обязательствам и, таким образом, окажут влияние только в следующем финансовом году. Таким образом, правительство Германии получит возможность для дальнейших поставок вооружений, по крайней мере, на данный момент.

По информации издания, правительство Германии также получило заверения от нового правительства Словакии, что оно сможет продолжить работу созданного там ремонтного центра для крупной военной техники, несмотря на заявления премьер-министра Роберта Фицо о том, что его страна не предоставит Украине «ни одного выстрела боеприпасов».

Но что будет, если бюджетная ситуация в Германии ухудшится — или президентом США снова станет Дональд Трамп? Никто в Берлине в эти дни особенно не стремится рассуждать на подобные темы.

На уровне ЕС существенного увеличения расходов на Украину не предвидится. Недавно Еврокомиссия предложила включить в бюджет ЕС на 2024—2027 годы €50 млрд для стабилизации помощи Киеву. Но если сама сумма не вызывает споров, то по поводу деталей существуют разногласия.

Согласно предложению Еврокомиссии, около двух третей из €50 млрд будут составлять кредиты Украине, а оставшаяся часть будет предоставлена в качестве подарка. Однако большинство стран ЕС сейчас испытывают трудности с собственными бюджетами, и некоторые из них предпочли бы уменьшить долю подарков, чтобы облегчить продажу пакета помощи на внутреннем рынке. «Через 20 лет никто из сегодняшних руководителей не будет занимать свой пост, чтобы объяснить людям, что кредиты не будут возвращены», — негодует один из инсайдеров.

Усталость от войны распространяется и внутри ЕС, на что недавно сетовал в одном из интервью сам Зеленский. «Самое страшное, что часть мира привыкла к войне на Украине, — сказал он в интервью журналу Time. — Усталость от войны накатывает как волна. Это видно в США, в Европе».

Недавний опрос, проведённый Германским фондом Маршалла в США, Канаде и 12 европейских странах, показал, что скептицизм особенно широко распространён в Германии. Нигде реакция на Украину не была столь негативной, как в этой стране.

В среднем 69% всех респондентов высказались за финансовую помощь, в то время как в Германии этот показатель составляет 57%. Явное большинство во всех странах поддерживает вступление Украины в НАТО, но только 45% немцев выступают за это. В среднем по всем странам 63% опрошенных высказались за вступление Украины в ЕС, в то время как в Германии этот показатель составляет 49%.

Однако скептикам по Украине в Германии не стоит слишком беспокоиться о том, что Украина в ближайшее время вступит в ЕС. Как показала встреча в Брюсселе на этой неделе, до этого ещё очень далеко, если это вообще произойдёт, отмечает Der Spiegel.

В Киеве в выходные фон дер Ляйен всё ещё пыталась распространять позитивные сигналы. Украина, сказала она депутатам украинского парламента, достигла «отличного прогресса» на пути к членству в ЕС, «намного большего, чем кто-либо ожидал от страны, находящейся в состоянии войны».

Однако в среду разница между тёплыми словами и холодной реальностью процесса вступления в ЕС стала очевидной, подчёркивает немецкий журнал.

Еврокомиссия выпустила рекомендацию, согласно которой страны — члены ЕС должны одобрить начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. И в Брюсселе считают вероятным, что главы государств и правительств последуют этому примеру на следующем саммите ЕС в середине декабря. Но это не более чем символ. Фон дер Ляйен также заявила, что первый раунд переговоров должен состояться после того, как Украина выполнит все условия, такие как улучшение мер по борьбе с коррупцией и усиление защиты меньшинств в стране.

Это обнажило дилемму ЕС. Присоединение Украины — «геополитическая необходимость», заявила на прошлой неделе министр иностранных дел Германии Анналена Бербок: «Мы больше не можем позволить себе никаких «серых зон» в Европе».

Это с одной стороны. С другой стороны, Евросоюз должен обеспечить соблюдение критериев вступления в ЕС — это очевидный консенсус среди стран — членов ЕС, особенно после того, как такие страны, как Венгрия и Польша, начали дрейфовать в сторону автократии, а ЕС практически бессилен что-либо с этим сделать. «Критерии, необходимые для официального членства, должны быть выполнены, — отмечает Катарина Барли, вице-президент Европарламента и бывший министр юстиции Германии. — Мы не можем закрывать на это глаза».

Чтобы стать членом ЕС, страна должна обладать стабильными институтами, обеспечивающими демократию и верховенство закона. Она должна иметь функционирующую экономику, в том числе и для того, чтобы выдержать конкурентное давление на внутреннем рынке ЕС.

Самое главное, Украина должна включить в своё национальное законодательство все обязательные общие права и обязательства, являющиеся частью правил ЕС. Они должны быть в состоянии соблюдать не только все законодательные акты ЕС, но и его международные договоры и соглашения с другими государствами и организациями. Сам по себе этот процесс занимает годы или десятилетия. Ещё хуже то, что процесс вступления в ЕС подвержен разногласиям между отдельными странами и кандидатами, а также попыткам политического шантажа. Это связано с тем, что каждый этап — от начала переговоров, открытия отдельных разделов до принятия окончательного решения о вступлении — должен решаться единогласно всеми странами ЕС.

Дипломаты уже сейчас опасаются, что Венгрия может подорвать начало переговоров о вступлении в ЕС на декабрьском саммите. Будапешт не раз заявлял о недостаточной защите венгерского меньшинства на Украине, но до сих пор не представил никаких официальных обоснований этих опасений. Критики подозревают, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на самом деле пытается высвободить миллиарды финансовых средств, выделенных ЕС, которые были заблокированы из-за нарушений правового порядка.

Спор о деньгах может стать тормозящим фактором и в более поздние сроки — например, когда до других стран-членов дойдёт, как вступление Украины отразится на бюджете ЕС и его субсидиях. В совокупности фонды, предназначенные для выравнивания различий между более бедными и более богатыми странами-членами, и сельскохозяйственные субсидии составляют около двух третей бюджета ЕС. Вступление Украины, страны, в значительной степени зависящей от сельского хозяйства, нанесёт им огромный ущерб.

Согласно недавним расчётам Центра исследований европейской политики, если бы Украина стала членом ЕС сегодня, то она получала бы из бюджета ЕС от €18 до €19 млрд в год. Для сравнения: Польша, которая, безусловно, является крупнейшим нетто-получателем средств ЕС в абсолютном выражении, в 2022 году получила чуть менее €12 млрд.

По данным источников Der Spiegel, влиятельный брюссельский аналитический центр Bruegel также предлагает аналогичные выводы в ещё не опубликованном исследовании. Согласно этому исследованию, Украина получит около €85 млрд только в виде сельскохозяйственных средств из семилетней финансовой программы ЕС. В недавно просочившихся внутренних расчётах ЕС даже была получена сумма в €96,5 млрд. Сельскохозяйственные субсидии зависят в первую очередь от количества обрабатываемых земель, а на Украину приходится примерно пятая часть всех сельскохозяйственных угодий ЕС.

Экономист центра Bruegel Жолт Дарвас подчёркивает, что вступление Украины в Евросоюз принесёт ему также большую экономическую выгоду. Это означало бы «огромный толчок для внутреннего рынка с широкими возможностями для бизнеса компаний ЕС, подобными тем, которые появились после расширения ЕС в 2004 году». Кроме того, миллионы украинских беженцев, которые, скорее всего, останутся в ЕС, могли бы «смягчить массовый дефицит рабочей силы».

Однако прежде чем это произойдёт, необходимо устранить самое серьёзное препятствие на пути вступления Украины в ЕС — вооружённый конфликт с Россией. Неясно, как будет определено окончание этой войны. Когда русские будут полностью изгнаны с территории Украины? Если будет заключён мирный договор? Или достаточно будет того, что оружие замолчит надолго?

Эти вопросы являются взрывоопасными и для ЕС, поскольку в нём действует положение о взаимопомощи, аналогичное положению НАТО: в случае вооружённого нападения на одно из государств-членов «другие государства-члены обязаны оказать ему помощь и содействие всеми доступными им средствами», говорится в статье 42 Договора о Европейском союзе. Однако, в отличие от оборонного союза НАТО, обещание поддержки со стороны ЕС мало что значит, потому что оно не подкреплено военной мощью, подчёркивает немецкий журнал.

«Вступление Украины в НАТО должно происходить параллельно с её вступлением в ЕС», — требует немецкий политик от партии зелёных Хофрайтер. Но в ещё большей степени, чем в случае с членством в ЕС, вступление Украины в НАТО возможно только после окончания войны с Россией. «И кто знает, что останется после этого», — заключает Der Spiegel.