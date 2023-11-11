«Всё кончено», — бывший британский дипломат констатирует конец поддержки Зеленского в Вашингтоне и Брюсселе

Война в Израиле поглотила внимание Запада. Денег для Украины нет, оружие не поступает в достаточном количестве, у Киева нет достаточного демографического ресурса для продолжения сопротивления. Бывший британский дипломат Алистер Крук на YouTube-канале Judging Freedom констатирует, что для Зеленского «всё кончено», скоро его предадут его собственные военные и предложат уехать ему в изгнание на его тосканскую виллу.

ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО, бывший судья Верховного суда Нью-Джерси: Запад во главе с США потерял интерес к Украине?

АЛИСТЕР КРУК, бывший британский дипломат, экс-сотрудник MI6: О да. Я полагаю, что, конечно же, то, что произошло в Израиле и в Газе, полностью поглощает внимание как Брюсселя, так и Вашингтона. Я имею в виду, что они не могли этого избежать. Так что внимание к Украине полностью ушло и деньги тоже. Даже ЕС сейчас не может дать ей денег. Просто обещают какие-то небольшие суммы, но больших сумм ей дать не могут.

Итак, деньги пропали. Оружия не поступает, не хватает людей для борьбы, да и вообще вся система, я предполагаю, она просто медленно, по сути, разрушается. Так что да, всё кончено. Я имею в виду, что значительная часть этого процесса уже в основном позади. За исключением того, что Россия довольно быстро продвигается к городу под названием Авдеевка, который является довольно густонаселённым городом рядом с Донецком, за который ведутся самые агрессивные бои в округе.



На севере в той части, что ещё удерживают украинцы, всё тоже приближается к той же точке. Я имею в виду то, что русские действительно направляют туда 40 тысяч или более человек. Как ты знаешь, это серьёзно. Они намерены закончить это. И я думаю, что это будет ещё один момент, когда мы увидим, возможно, ещё больше дезертиров, больше военачальников, решивших бросить всё и позвонить друзьям в Москве.





ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО: Так что же произойдёт с президентом Зеленским? Он не может участвовать в переговорах, потому что нацисты на правом фланге убьют его. Он не хочет уходить, он не хочет баллотироваться на переизбрание. Что он будет делать?



АЛИСТЕР КРУК: Я думаю, когда Залужный или какой-нибудь другой военачальник наберёт критическую массу поддержки, то ему (Зеленскому. — ИноТВ) скажут поехать в Италию, в своё тосканское имение. «Уезжай, забери свои деньги и уйди». Я думаю, что США к этому готовы. Совершенно очевидно, что они (США — ИноТВ) хотят, чтобы он ушёл. В последнее время было так много негативной журналистики о Зеленском, что показывает, что они тоже устали от него и хотят, чтобы он ушёл.



Дата выхода в эфир 10 ноября 2023 года.