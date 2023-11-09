«Нацист и комик» — Зеленский «не убедил» Рамасвами помогать Украине
Господин Рамасвами, убедила ли вас новая настоятельная просьба Зеленского? Какова ваша позиция в отношении увеличения финансирования?
ВИВЕК РАМАСВАМИ, кандидат в президенты США: Я абсолютно не убеждён. И вообще я с удовольствием наблюдаю, как «ястребы» Украины тихонько, деликатно, на цыпочках отступают от своей позиции по мере того, как всё это оборачивается катастрофой. В первой половине этой гонки я был единственным человеком, который придерживался такого мнения, а теперь все постепенно занимают более сдержанную позицию, как и должно быть. Здесь нужно равняться на американский народ.
Украина не является образцом демократии. Эта страна запретила 11 оппозиционных партий. Она объединила все средства массовой информации в одно государственное телевизионное медиаподразделение — это не демократия. Она пригрозила не проводить выборы в этом году, если США не дадут ей больше денег, — это не демократия. Она прославляет нациста в своих рядах, комика в штанах карго, человека по фамилии Зеленский, — это не демократия.
Ещё немного фактов, которые вы не услышите ни от одной из партий или от основных СМИ. Занятые Россией регионы Украины в Донбассе — Луганск, Донецк* — это русскоязычные области, которые даже не являются частью Украины с 2014 года. Другие люди, наверное, не смогли бы даже назвать вам эти области. Таковы неопровержимые факты. Поэтому не стоит верить, когда это представляют как некую битву добра со злом.
Дата выхода в эфир 09 ноября 2023 года.
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