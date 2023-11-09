«Я абсолютно не убеждён просьбами Зеленского о помощи», — заявил кандидат в президенты США Вивек Рамасвами во время очередных дебатов. Республиканец высказался категорически против поддержки Украины, а самого Зеленского он назвал «нацистом» и «комиком в штанах карго». По его словам, Украина не имеет ничего общего с демократией и сейчас он «с удовольствием наблюдает», как союзники Киева начинают осознавать правду.

Господин Рамасвами, убедила ли вас новая настоятельная просьба Зеленского? Какова ваша позиция в отношении увеличения финансирования?

ВИВЕК РАМАСВАМИ, кандидат в президенты США: Я абсолютно не убеждён. И вообще я с удовольствием наблюдаю, как «ястребы» Украины тихонько, деликатно, на цыпочках отступают от своей позиции по мере того, как всё это оборачивается катастрофой. В первой половине этой гонки я был единственным человеком, который придерживался такого мнения, а теперь все постепенно занимают более сдержанную позицию, как и должно быть. Здесь нужно равняться на американский народ.

Украина не является образцом демократии. Эта страна запретила 11 оппозиционных партий. Она объединила все средства массовой информации в одно государственное телевизионное медиаподразделение — это не демократия. Она пригрозила не проводить выборы в этом году, если США не дадут ей больше денег, — это не демократия. Она прославляет нациста в своих рядах, комика в штанах карго, человека по фамилии Зеленский, — это не демократия.

Ещё немного фактов, которые вы не услышите ни от одной из партий или от основных СМИ. Занятые Россией регионы Украины в Донбассе — Луганск, Донецк* — это русскоязычные области, которые даже не являются частью Украины с 2014 года. Другие люди, наверное, не смогли бы даже назвать вам эти области. Таковы неопровержимые факты. Поэтому не стоит верить, когда это представляют как некую битву добра со злом.

Дата выхода в эфир 09 ноября 2023 года.

* Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).