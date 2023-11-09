Экс-сотрудник Госдепа: страны по всему миру теряют доверие к США, видя, как быстро они отказываются от Украины

У стран по всему миру появился выбор: быть вассалами США или строить отношения с Россией и Китаем, и они чувствуют, что могут доверять Москве и Пекину так, как не могут доверять Вашингтону, заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue works бывший сотрудник Госдепа Мэттью Хо. По его словам, они не хотят стать новой Украиной, видя, как быстро США от неё отказываются.

МЭТТЬЮ ХО, бывший сотрудник Госдепа, капитан корпуса морской пехоты США в отставке: Есть эта идея о том, что «Мы не можем вам доверять, вы нам не нужны. Мы видим, что строятся другие институты, которые мы можем использовать в качестве альтернативы, вместо того, чтобы быть вассалами американской империи и американского мирового порядка, мы рассматриваем другие пути».

Некоторые страны хотят полностью от этого отказаться, другие рассматривают иные возможности, такие как БРИКС или другие торговые организации, как дополнение к американскому порядку. Так что, как мне кажется, все страны подходят к этому по-разному. И, с другой стороны, я думаю, что они смотрят на свои отношения с Китаем, смотрят на свои отношения с Россией и чувствуют, что могут доверять Китаю и России в среднесрочной и долгосрочной перспективе так, как они не могут доверять американцам.

Потому что американцы во многих отношениях ведут себя шизофренически. И они смотрят на американцев — конечно, я был сторонником вывода войск из Ирака и Афганистана ещё очень давно, но контраргумент против этого, выдвигаемый многими в США, заключается в том, что мы не можем вывести войска, потому что это разрушит доверие к нам, но «доверие» — чаще всего такой бессмысленный термин в американской внешней политике, — страны действительно смотрят, скажем, на то, как Соединённые Штаты справились с выводом войск из Афганистана. Они смотрят и видят, как пакистанцы выгоняют четверть миллиона афганцев из своей страны, когда наступает зима. А США всё ещё удерживают миллиарды и миллиарды афганских денег, которые можно было бы использовать, чтобы помочь этим людям.

Они видят всё это. Они видят, как быстро Соединённые Штаты отказываются от Украины. Если ещё пять недель назад Украина доминировала в американских обсуждениях, за последние пять недель она просто выпала из поля зрения. И я думаю, что это стало очень показательным для Белого дома, что американцы согласны с исчезновением Украины с их экранов, что это не вызовет политических проблем для Белого дома. У меня смешанные чувства относительно того, что они будут с этим делать, но, безусловно, другие страны видят это. Они видят, как быстро Соединённые Штаты откажутся от них и как быстро украинцы становятся новыми афганцами. И задаются вопросом: «Хотим ли мы стать следующими украинцами?»

Дата выхода в эфир 08 ноября 2023 года.