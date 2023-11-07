Le Figaro: об Украине стали забывать ещё до атаки ХАМАС

Украинские власти сетуют, что про Киев в западных странах стали забывать, поскольку на первый план вышел конфликт на Ближнем Востоке и помощь Израилю. Однако Le Figaro пишет, что эта тенденция наметилась ранее и у неё более глубокие причины.

После возобновления конфликта на Ближнем Востоке война на Украине отошла на второй план, пишет Le Figaro. Но на самом деле эксперты наблюдают такую тенденцию уже несколько месяцев.

Ещё недавно Украина регулярно появлялась в заголовках на телевидении, а украинские флаги развевались на многих общественных зданиях в западных странах. Но после 7 октября фокус внимания сместился на Ближний Восток. «Война между Израилем и ХАМАС заняла в средствах массовой информации и в сознании западного населения место войны на Украине», — пишет автор статьи.

Это признаёт сам Владимир Зеленский: «Конечно, мы — проигравшие от событий на Ближнем Востоке». Он повторил это в общении с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен: «Очевидно, что война на Ближнем Востоке отвлекает внимание». С первых дней российской спецоперации в Донбассе Киев стремился удержать внимание союзников на себе, чтобы гарантировать их поддержку. Но на самом деле ещё до нападения ХАМАС внимание к Украине шло на спад.

Война не закончилась, но эксперты всё чаще говорят о ней в терминах «игры», «матча». В последнее время освещение войны на Украине ограничивается в основном вооружёнными операциями, их успехами и неудачами. Но последние месяцы были бедны на «яркие моменты», способные вызвать интерес у аудитории. Украинское контрнаступление не увенчалось успехом. По собственному признанию главкома войск Валерия Залужного, война заходит в тупик.

В итоге из-за этого «однообразия, повторения, отсутствия информации» западная общественность устала от конфликта. «Наступила какая-то рутина, которая фатально снижает интерес к этой войне», — приводит издание слова экспертов. Если в первый год войны у населения западных стран было два мотива следить за ситуацией на поле боя: «эффект изумления» и надежда на скорую победу Украины, то теперь они угасли. В западном обществе появилось безразличие. И нынешняя ситуация «тактической блокады» ещё больше усилила это чувство усталости, отмечают эксперты.

Украину стали больше критиковать. В частности, когда говорят о грядущих президентских выборах, всё чаще упоминают проблему коррупции. По мнению экспертов, такая критика со временем может стать поводом отказать Украине в дальнейшей помощи.

Сама же Украина воспринимает эту тенденцию с определённой «горечью». «Понимая, чем их военный потенциал обязан поддержке Запада, у них сегодня возникает ощущение, что их принесли в жертву», — отмечают эксперты.

И если европейские лидеры ещё пытаются искать разрешение украинского конфликта, поскольку большинство населения европейских стран ещё поддерживает Киев, то в США ситуация иная. Там грядут выборы, и вопрос о поддержке Украины становится политическим. А по последним опросам, только 41% американцев хотели бы, чтобы конгресс отправил Украине оружие, тогда как в июне таковых было 65%.

«И этот народный раскол находит своё политическое отражение», — пишет автор статьи. Когда Владимир Зеленский посетил Вашингтон в декабре 2022 года, конгресс ему аплодировал стоя. Во время последнего визита в сентябре ему даже не разрешили выступить перед депутатами. А через несколько дней после этого конгресс принял законопроект, где не было никакой новой помощи Украине.

После того как разгорелся конфликт на Ближнем Востоке, ситуация стала ещё более напряжённой. Теперь США должны помочь своему еврейскому союзнику, не отказываясь от Украины, несмотря на внутренние разногласия. Как отмечает автор статьи, именно поэтому Джо Байден объединил в один пакет помощь двум странам, поскольку идея выделить дополнительную помощь Украине сама по себе больше не имеет большой поддержки в Вашингтоне, пишет Le Figaro.