Обозреватель WSJ: США не могут позволить себе отворачиваться от недемократических союзников

Власти США в течение нескольких лет выступали с критикой президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана, однако сейчас в Белом доме начинают понимать, что Вашингтону нужны эти арабские лидеры, пишет обозреватель The Wall Street Journal Роберт Каплан. По его словам, оба они далеки от совершенства, но альтернативы им были бы гораздо хуже.

Соединённые Штаты не могут позволить себе портить отношения со своими недемократическими союзниками, пишет в своей статье для The Wall Street Journal Роберт Каплан, заведующий кафедрой геополитики в Институте исследований внешней политики.



После нескольких лет критики президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана администрация Байдена начинает понимать, что США нужны эти арабские лидеры. Они оба далеки от совершенства, но альтернативы им были бы гораздо хуже, отмечает автор.



США повезло, что ас-Сиси и бен Сальман возглавляют свои страны в этот ужасающий момент истории. Египетский лидер пришёл к власти почти десять лет назад после вдохновлённого исламистами хаоса «арабской весны». Вот-вот начнётся второе десятилетие его правления, которое идёт по нисходящей траектории, поскольку бедность в стране усиливается, а нарушения прав человека его режимом для многих египтян становятся нестерпимыми.



Резкость, которую ас-Сиси проявил на фоне нынешних событий в Израиле и секторе Газа, в том числе во время недавнего визита в Каир госсекретаря США Энтони Блинкена, проистекает из его опасений, что исламисты в Египте могут жестоко отреагировать на смерть палестинцев.



Египет — это общество не среднего класса, а пролетариата, которое породило «Братьев-мусульман» в 1920-х годах. Стране, безусловно, нужно политически развиться за пределы «насеристских фараонов», последним представителем которых как раз и стал ас-Сиси. Но США следует быть осторожными в своих желаниях в отношении Египта, особенно сейчас.



Что касается бен Сальмана, то нельзя игнорировать тот факт, что любая реальная альтернатива его правлению была бы намного хуже. Помимо королевской семьи, единственной заметной организованной силой в Саудовской Аравии являются исламисты. И на смену правящей династии может прийти лишь «исламистский популистский режим», говорится в статье.



Нападение ХАМАС на израильских гражданских лиц и военных застало врасплох как бен Сальмана, так и ас-Сиси. Теперь саудовский принц не сможет продолжить запущенные переговоры по сближению с Израилем до тех пор, пока на Ближнем Востоке не начнётся новая глава. Но это не означает, что он не может быть полезным во многих закулисных вопросах, в том числе по сектору Газа.



«Демократия во всём мире — это великая духовная стратегия Америки. Как и все великие стратегии, она нуждается в постоянных изменениях и корректировках, и именно этого требуют нынешние обстоятельства», — пишет в завершение статьи обозреватель The Wall Street Journal Роберт Каплан.